Албания стала новым оператором американских вертолетов UH-60 Black Hawk (видео)

Вертолеты Black Hawk получены в рамках помощи США стране, как члену НАТО.

Соединенные Штаты передали в албанскую армию два вертолета UH-60 Black Hawk, которые страна получила в рамках пакета поддержки союзника по НАТО. Об этом сообщает Минобороны Албании.

Министр обороны Нико Пелеши сказал, что получение двух вертолетов Black Hawk является мощной инвестицией в вооруженные силы Албании.

"Особая благодарность нашему стратегическому партнеру США за постоянную поддержку! Защита и безопасность нашей страны — наш абсолютный приоритет", — подчеркнул Пелеши.

Вертолеты планируют использовать в операциях по медицинской эвакуации, поисково-спасательных миссиях, а также поддерживать логистические операции НАТО для обучения или в ходе развертывания. Black Hawk были доставлены 13 января 2024 года в международный аэропорт Тираны. Их доставлял транспортный самолет C-17A Globemaster III Воздушных сил США.

В общем Воздушные силы Албании получат три вертолета Black Hawk. Стоимость сделки составляет более 50 млн долларов, ее финансируют Соединенные Штаты. Албания вела переговоры о приобретении подержанных вертолетов с 2019 года.

UH-60 Black Hawk — это американский многоцелевой вертолет компании Sikorsky, который входит в корпорацию Lockheed Martin. Вертолет может выполнять разнообразные миссии от перевозки грузов до эвакуации раненых.

Напомним, 21 декабря СМИ писали, что США планируют сократить парк вертолетов Black Hawk.

17 ноября волонтеры в Чехии начали сбор средств на Black Hawk для ВСУ.