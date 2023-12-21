Армия США сократит парк вертолетов Black Hawk: с чем связано решение (видео)

Служба планирует сократить примерно 157 Black Hawk — это почти 8% всего парка этих вертолетов. Их должны заменить более новые и перспективные машины.

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Командующий авиационным центром сухопутных войск США, генерал-майор Мак МакКерри заявил, что армия готовится сократить парк вертолетов UH-60 Black Hawk почти на 8%, сообщили 20 декабря в Defence News.

Служба планирует сократить примерно 157 "Черных ястребов", или 7,5% от общего парка вертолетов, чтобы оптимизировать свой текущий воздушный флот и освободить место в бюджете для замены Black Hawk на перспективные вертолеты, разработанные в рамках программы Future Long-Range Assault Aircraft (FLRAA). Планируется, что новая машина начнет поступать на вооружение в начале 2030-х годов.

"Армия также планирует заменить ударный вертолет AH-64 Apache производства Boeing на Future Attack Reconnaissance Aircraft. Две компании строят конкурентоспособные прототипы вертолетов", — пишут обозреватели.

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МакКерри уточнил, что парк военных вертолетов американской армии постепенно расширялся и увеличился с 2000-годов более чем на 300 машин. Например, в 2004 году парк Black Hawk состоял из 1806 вертолетов, но во время операций по борьбе с террористами в Афганистане он вырос до 2135 машин — теперь их количество сократится до 1 978 единиц.

На что заменят "Ястребов"

По словам американского генерала, год назад армия США в качестве замены 40-летних Black Hawk выбрала конвертоплан V-280 Valor компании Textron-Bell.

Данная машина способна развивать крейсерскую скорость 280 узлов (520 км/ч), максимальную скорость 300 узлов (556 км/ч). Дальность полета составляет 2 100 морских миль (3 900 км), а эффективная боевая дальность — до 920 миль.

Особенность конструкции этого конвертоплана заключается в том, что во время работы двигатели остаются на месте, а роторы и приводные валы меняют угол наклона. Приводной вал проходит через крыло, таким образом, в случае выхода из строя одного двигателя, другой сможет приводить в движение оба пропеллера.

Экипаж V-280 будет состоять из четырех человек и сможет перевозить до 14 десантников. Двойные грузовые крюки позволят ему поднимать 14500 кг развивая при этом скорость 280 км/ч.

Напомним, армия США сняла с вооружения весь свой парк конвертопланов V-22 Osprey через неделю после того, как восемь летчиков погибли в результате крушения CV-22 ВВС США у берегов Японии. В ходе расследования аварии выяснилось, что ее причиной стала не ошибка пилота, а техническая неисправность машины.