Армія США скоротить парк вертольотів Black Hawk: із чим пов'язане рішення (відео)

Служба планує скоротити приблизно 157 Black Hawk — це майже 8% усього парку цих вертольотів. Їх мають замінити новіші та перспективніші машини.

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Командувач авіаційним центром сухопутних військ США, генерал-майор Мак МакКеррі заявив, що армія готується скоротити парк гелікоптерів UH-60 Black Hawk майже на 8%, повідомили 20 грудня в Defence News.

Служба планує скоротити приблизно 157 "Чорних яструбів", або 7,5% від загального парку гелікоптерів, щоб оптимізувати свій поточний повітряний флот і звільнити місце в бюджеті для заміни Black Hawk на перспективні гелікоптери, розроблені в рамках програми Future Long-Range Assault Aircraft (FLRAA). Планується, що нова машина почне надходити на озброєння на початку 2030-х років.

"Армія також планує замінити ударний вертоліт AH-64 Apache виробництва Boeing на Future Attack Reconnaissance Aircraft. Дві компанії будують конкурентоспроможні прототипи вертольотів", — пишуть оглядачі.

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МакКеррі уточнив, що парк військових вертольотів американської армії поступово розширювався і збільшився з 2000-років більш ніж на 300 машин. Наприклад, у 2004 році парк Black Hawk складався з 1806 вертольотів, але під час операцій із боротьби з терористами в Афганістані він зріс до 2135 машин — тепер їхня кількість скоротиться до 1 978 одиниць.

На що замінять "Яструбів"

За словами американського генерала, рік тому армія США як заміну 40-річних Black Hawk вибрала конвертоплан V-280 Valor компанії Textron-Bell.

Ця машина здатна розвивати крейсерську швидкість 280 вузлів (520 км/год), максимальну швидкість 300 вузлів (556 км/год). Дальність польоту становить 2 100 морських миль (3 900 км), а ефективна бойова дальність — до 920 миль.

Особливість конструкції цього конвертоплана полягає в тому, що під час роботи двигуни залишаються на місці, а ротори і приводні вали змінюють кут нахилу. Приводний вал проходить через крило, таким чином, у разі виходу з ладу одного двигуна, інший зможе приводити в рух обидва пропелери.

Екіпаж V-280 складатиметься з чотирьох осіб і зможе перевозити до 14 десантників. Подвійні вантажні гаки дозволять йому підіймати 14500 кг розвиваючи при цьому швидкість 280 км/год.

Нагадаємо, армія США зняла з озброєння весь свій парк конвертопланів V-22 Osprey через тиждень після того, як вісім льотчиків загинули внаслідок аварії CV-22 ВПС США біля берегів Японії. Під час розслідування аварії з'ясувалося, що її причиною стала не помилка пілота, а технічна несправність машини.