"Будут определенные районы": у Украины еще есть шансы продвинуться на фронте, – Сырский

По словам командующего Сухопутными войсками Александра Сырского, ВС РФ надеются вернуть себе утраченные позиции в Херсонской и Запорожской областях, а украинские силы проводят небольшие контратаки.

Командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский считает, что у Сил обороны Украины все еще есть шансы продвинуться на поле боя, как осенью 2022 года. Об этом он сказал в интервью Reuters от 15 января.

"Наши цели остаются неизменными: удержать наши позиции… истощить врага, нанеся ему максимальные потери", — сказал журналистам Сырский.

Генерал отметил, что Россия пытается перехватить инициативу, надеясь вернуть себе утраченные позиции на юге Херсонской и Запорожской областей. В то же время украинские войска, по словам Сырского, пребывают в "активной обороне". Он объяснил, что украинцы проводят небольшие контратаки, ища возможности для нанесения удара и пытаясь вернуть себе инициативу.

"Наступления на уровне батальона — большая редкость", — констатировал командующий сухопутными войсками.

По мнению генерала, чтобы получить преимущество, украинские войска должны иметь большее количество современного оборудования, работающего на нескольких частотах одновременно.

Сырский также утверждает, что у Украины есть шансы продвинуться вперед, создав "искусственное преимущество", как осенью 2022 года. По его словам, концентрация сил в наиболее уязвимой точке в оптимальное время — это принцип, который "не потерял своей актуальности".

"Несмотря ни на что, будут определенные районы, которые будут сильно защищены, и другие, менее защищенные", — подчеркнул Сырский.

Напомним, в интервью от 12 января Александр Сырский заявил, что Украина нуждается в большем количестве военных самолетов для ведения боевых действий, таких как американские штурмовики A-10 для поддержки пехоты и самолеты, способные запускать крылатые ракеты большой дальности.

Ранее, 11 января, Александр Сырский обнародовал данные о том, что РФ "не оставляет попыток вытеснить украинские подразделения из Купянского леса и захватить Синьковку" и делают ставку на численность личного состава.