Будут изменения: РФ имеет только восемь работоспособных А-50, — Буданов

Командование ВС РФ потеряло самолет, который помогал наладить круглосуточную связь на поле боя, заявил глава украинской разведки.

На российских аэродромах есть только восемь самолетов раннего воздушного предупреждения А-50. Подобные воздушные суда помогали поддерживать связь на поле боя в Украине. Об особенностях использования А-50 в российской армии заявил глава Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Кирилл Буданов в интервью агентству Financial Times (FT).

Глава украинской разведки подтвердил, что над Азовским морем вечером 14 января Силы обороны уничтожили российский самолет А-50.

"А-50 был сбит и он взорвался", — сказал он.

По словам Буданова, РФ имеет только восемь работоспособных самолетов А-50, которые находятся в "хорошем состоянии".

Разведчик объяснил журналистам, что самолеты раннего воздушного предупреждения (или самолеты радиолокационной разведки) использовались РФ для "поддержания связи". При этом подытожил, что это может повлиять на будущие действия россиян.

"Уничтожение самолета, вероятно, повлияет на способность России действовать и поддерживать связь в зоне конфликта "круглосуточно", — привели слова Буданова журналисты.

Сбитие А-50 — чем особенный самолет ВС РФ

А-50 — воздушное судно, которое выпускалось в СССР в 70-90 гг. прошлого века. Согласно данным The Guardina, было выпущено около 40 самолетов, способных обнаруживать цели на расстоянии до 600 км "за линией горизонта" и передавать их десяти истребителям. Во время полномасштабной войны Россия использовала эти самолеты для слежения за украинским воздушным пространством — они поднимались в воздух с аэродрома в Мачулищах в Беларуси. По одному из А-50 в феврале 2023 года нанесли удар беспилотником со взрывчаткой: самолет получил повреждения и его перебазировали для ремонта. Эксперты сообщали, что ВС РФ имеют или 9, или 10 работоспособных самолетов-шпионов.

Детали событий 14 января над Азовским морем

Отметим, о повреждении двух воздушных целей над Азовским морем стало известно вечером 14 января. Одна из целей, самолет А-50, сразу исчез с мониторов радаров. Второй — самолет Ил-22 — сумел приземлиться в аэропорту Анапы, сообщил 15 января представитель Воздушного командования Юрий Игнат. Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный подтвердил удары по российским целям и показал данные мониторинга: на экране было видно движение самолетов, один из которых в определенный момент исчез.

В СМИ подсчитали стоимость удара по Ан-50 и Ил-22 ВС РФ. Ориентировочно, атака по российской авиации нанесла россиянам ущерб на сумму более полумиллиарда долларов.

Напоминаем, военный обозреватель Александр Коваленко объяснил, почему таким весомым является уничтожение самолета радиолокационной разведки А-50, который летал над Азовским морем.