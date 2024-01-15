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Примерно сотню народных депутатов можно мобилизовать, — нардеп (видео)

Александра Шараевская
Фото: Генштаб ВСУ | Цимбалюк заявил, что действующие нардепы должны подлежать мобилизации

Нужно выработать норму, как сохранить действующей Верховную Раду, ведь врагу выгодно сделать правительство недееспособным, рассказал народный депутат Михаил Цимбалюк.

По состоянию на январь 2024 года в Верховной Раде Украины работает 401 народный депутат, примерно 100 из них подлежат мобилизации и могут вступить в ряды Сборных сил. Об этом заявил нардеп и первый заместитель председателя Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Михаил Цимбалюк.

Новый законопроект о мобилизации "не имел шансов"

По его словам, новый законопроект о мобилизации "не имел шансов" прохождения в своем первоначальном виде в Верховной Раде и правительству, чтобы это осознать, нужно было три недели.

"Сейчас законопроект отозван. Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны наработал предложения. Ожидаем, что новую версию предложит Кабмин, а документы готовит Министерство обороны", — отмечает Цимбалюк.

Кроме того, нардеп отметил, что правительству нужно совершенствовать действующее законодательство по вопросам мобилизации военнообязанных, в частности особое внимание следует уделять демобилизации срочников.

"Мобилизация должна быть справедливой. Нужно немедленно демобилизовать всех срочников. Эти люди уже отслужили свои сроки, их нужно отпустить домой", — отметил он.

Мобилизация народных депутатов: детали

Также Цимбалюк заявил, чтобы в Украине "наступила справедливость" по мобилизации, то народные депутаты также должны служить в армии. Однако, нардеп отметил, что при этом нужно выработать норму, как сохранить действующей Верховную Раду.

"В период военного положения враг заинтересован, чтобы в парламентско-президентской республике была недееспособная Верховная Рада. Которая не сможет принимать законы, продолжать военное положение, мобилизацию, а для этого нужно 300 нардепов", — говорит он.

Кроме того, Цимбалюк напомнил, что сейчас в Раде работает 401 народный депутат, примерно 100 из них можно мобилизовать.

"Если отбросить тех, кто не подлежит мобилизации, то есть женщины, многодетные мужчины, кто имеет трое и более детей в семье. Также те, кому исполнился возраст 60+, то примерно сотню народных депутатов сегодня можно мобилизовать", — подчеркнул Цимбалюк.

По его словам, тогда все граждане и гражданское общество Украины в целом, будет осознавать, что в государстве "наступает справедливость по мобилизации".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 12 января сказал, что не видел конечного варианта законопроекта о мобилизации. Глава государства признал, что для него главное — это справедливость документа.

Министр обороны Украины Рустем Умеров 11 января заявил о готовности внести на согласование Кабмина новую редакцию законопроекта. Будут учитываться все предложения, согласованные с депутатами.