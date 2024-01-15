"Сосредоточены на голове змеи": в Израиле анонсировали изменения по "интенсивной фазе" в секторе Газы

В рамках действий ЦАХАЛа, как считает министр обороны Йоав Галант, бригада Хан-Юниса постепенно распадается как боевая сила.

Израиль вскоре завершит интенсивную фазу войны на юге Сектора Газа. Об этом заявил министр обороны Йоав Галант, сообщает The Times of Israel.

Он отметил, что на севере Газы завершилась уже активная фаза наступления войск. После разгрома всех батальонов ХАМАСа в этой локации ЦАХАЛ проводят операции с меньшей интенсивностью. Солдаты работают над выявлением оставшихся объектов террористической организации и уничтожением или захватом последних боевиков террористической группировки.

На юге Газы, по словам Галанта, войска ЦАХАЛа "сосредоточены на голове змеи — руководстве ХАМАСа". Первые положительные последствия, по его словам, уже есть.

"В рамках этих действий бригада Хан-Юниса постепенно распадается как боевая сила", — пояснил он.

Чиновник отметил, что войска "также перекрыли дороги, ведущие к Рафаху, как наземные, так и подземные". Он предупредил, что "политическая нерешительность может повредить прогрессу военной операции".

Война Израиля против ХАМАСа

Израильские спецслужбы, по информации СМИ, готовятся ликвидировать лидеров группировки ХАМАС по всему миру. Отмечается, что ранее Израиль воздерживался от ликвидации боевиков в Катаре, Ливане, Иране, Турции и России, чтобы избежать дипломатических кризисов.

Израиль также планирует кампанию против ХАМАСа, которая продлится год или более. Наиболее интенсивная фаза наземного наступления ожидается в начале 2024 года. По мнению израильского чиновника, в отличие от предыдущих военных операций и войн, на этот раз четкой "конечной точки" не будет.

Напомним, 11 января премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не собирается вытеснять население Газы и не будет постоянно оккупировать сектор. По его словам, ЦАХАЛ борется с террористами ХАМАС, а не с палестинским населением, и делает это согласно международному праву.