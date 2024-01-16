"Это означает войну": Иран атакует базы США на севере Ирака, — обозреватель Bild (видео)

В сети опубликовали видео с кадрами взрывов в Ираке. Белый дом и Пентагон пока не подтвердили возможный обстрел со стороны Ирана.

Иранские баллистические ракеты и беспилотники запущены в направлении местности в Ираке, где расположены военные базы США. На видео, снятом на месте событий, видны следы пуска ракет и зарево. О чрезвычайных событиях на Ближнем Востоке сообщил обозреватель издания Bild Юлиан Репке (Julian Röpcke) в заметке в соцсети X (ранее — Twitter).

Юлиан Репке утверждает, что получил подтверждение об атаке Ирана из двух источников. По его словам, иранцы ударили по базам США на севере Ирака. Из каких именно источников обозреватель получил эту информацию, не указано.

Обозреватель Bild заметил, что подобные действия означают войну.

Репке — о ситуации в Ираке Фото: Скриншот

В соцсети X появились ряд видео, на которых видны следы пусков ракет. В подписях к видео указано, что это запуск по военной базе США возле города Харир (Harir) и аэропорт в Эрбиле (Erbil). На другом видео видно зарево над какими-то зданиями и трубами. Авторы указывают, что это — последствия атаки Корпуса стражей Исламской революции на иракский Курдистан.

США и Иран — детали

Отметим, в аккаунте X правительства Исламской Республики Иран не сообщают о каких-то боевых действиях. На портале Пентагона, а также в соцсети X, также не пишут о чрезвычайной ситуации на военных базах в Ираке.

Где расположены Харир и Эрбиль, по которым ударил Иран Фото: Google Maps

Между тем 12 января состоялся совместный удар США и Великобритании по базам хуситов в Йемене. Согласно заявлениям чиновников, хуситы, при поддержке Ирана, мешают судоходству в Красном море — нападают на корабли, берут заложников. Таким образом посылалось сообщение Корпусу стражей Исламской революции, которые должны прекратить поддержку террористов.

Ранее западные разведки и расследователи заявляли, что террористы ХАМАС имеют оружие, которое получили от Ирана. Например, речь шла об определенном количестве снарядов, которые каким-то образом предоставила Северная Корея. ХАМАС, получив поддержку извне, совершил нападение на Израиль — война с террористами в секторе Газа продолжается уже сотый день.

Кроме того, еще одно направление действий Ирана — предоставление оружия России, которая продолжает полномасштабную войну против Украины. В частности, российские военные регулярно встречают грузовые самолеты, наполненные дронами-камикадзе Shahed-136. Дронами-камикадзе РФ регулярно обстреливает украинскую территорию: один из последних ударов состоялся в ночь на 13 января, когда Воздушные силы сумели сбить лишь восемь из 40 целей.

Напоминаем, в январе эксперты сообщили, что Кремль может получить от Тегерана реактивные дроны-камикадзе. Устройства способны лететь на большее расстояние и нести больше взрывчатки, пояснили специалисты.