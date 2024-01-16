Уничтожение А-50 и Ил-22: Россия может готовить "удары возмездия" за самолеты, — ЦПД

В ЦПД заявили, что следует также ожидать старта информационной компании оккупантов, которая будет содержать угрозы.

Россия может готовить "удары возмездия" за уничтоженный Украиной А-50 и подбитый Ил-22. Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации.

Кроме того, как сообщили аналитики, следует также ожидать старта информационной компании оккупантов, которая будет содержать угрозы. В них пойдет речь об "ударах" возмездия. Россия захочет запугать украинцев и снизить их моральный дух.

В то же самое время в ЦПД заявили, что в ближайшее время возможны новые ракетные обстрелы, которые враг будет аргументировать как раз уничтожением самолетов. Поэтому украинцам не стоит игнорировать воздушные тревоги.

ЦПД об ударах возмездия Фото: ЦПД

Украина сбила А-50 и Ил-52: что известно

Информация об повреждении двух воздушных объектов над Азовским морем поступила вечером 14 января. В СМИ подсчитали стоимость удара по Ан-50 и Ил-22 ВС РФ. Ориентировочно, атака по российской авиации нанесла россиянам ущерб на сумму более полумиллиарда долларов.

Как рассказала представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, уничтожение самолетов может отсрочить грядущие ракетные обстрелы. По ее словам, это были не просто самолеты, ведь на них разворачивались соответствующие командные пункты. Посредством этой аппаратуры враг осуществлял наведение мощных ударов.