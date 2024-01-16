Путин должен объяснить народу, почему происходят удары по России, — Кулеба

По словам украинского дипломата, случаи с падением БПЛА и ракет на российской территории иногда полезны для народа, ведь это вынуждает их задуматься о влиянии пропаганды Кремля.

На территории России участились случаи падения беспилотников и ракет, что является последствиями войны в Украине, которую начал президент Владимир Путин. Именно он и должен объяснить населению, почему это происходит. Такое мнение озвучил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью ABC News.

По его словам, инциденты с крушением вооружения иногда бывают полезными для россиян, ведь это один из способов показать, что война может иметь влияние на жизни обычных людей в России.

"Путин должен объяснить своим людям, почему так происходит. Я считаю, что время от времени полезно заставлять россиян осознавать, что реальность за пределами их телевизоров отличается, и может быть намного, намного хуже их пропаганды", — заявил Дмитрий Кулеба.

При этом как отмечают авторы материала, украинский дипломат отказался комментировать детали о том, как эти беспилотники и ракеты оказываются на территории России.

Отдельно он заявил, что война безусловно является тяжелой, однако мысль о том, что Владимир Путин является сильным лидером, учитывая контрнаступление ВСУ летом, не соответствует действительности. В истории уже были случаи, когда такая самоуверенность заканчивалась провалом.

"Гитлер притворялся очень сильным в течение многих лет, и мы все знаем, чем это закончилось", — добавил Дмитрий Кулеба.

Также он предсказал, что в этом году Россию ждет "больше поражений", несмотря на то, что оккупанты якобы стали лучше приспособлены к противостоянию.

Напомним, в этом же интервью глава МИД заявил, что если у Украины закончится оружие, то она готова воевать лопатами, чтобы защитить себя. По его мнению, драгоценное время истекает, а предоставление Киеву военной помощи позволит НАТО избежать прямого столкновения с Кремлем.