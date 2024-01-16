Сочетание огневой мощи и защиты: БМП M2 Bradley лучшая машина для войны, — Forbes

Украинские военные в боях доказали, что БМП Bradley является мощным вооружением, которое способно обезвредить даже новейшие российские Т-90М.

Американские БМП Bradley M2A2 названы лучшей боевой машиной пехоты в почти двухлетней полномасштабной войне РФ против Украины. Об этом сообщает Forbes.

Боевая машина пехоты Bradley M2A2, которую передали Украине Соединенные Штаты является лучшей машиной благодаря балансу защиты, огневой мощи и оптике.

Бронирование Bradley M2A2

30-тонный БМП Bradley M2A2 рассчитан на 10 бойцов, которых защищает мощное бронирование. Стальная броня может выдерживать попадание 30-мм бронебойных боеприпасов. А если на машину поставить динамическую защиту BRAT, то защита будет еще лучше.

Если сравнить Bradley с БМП-3, то американская машина значительно более защищена. БМП-3 выдержит 30-мм снаряды только в лоб.

Для защиты от мин Bradley имеет 9-мм пластину, а в десантном отделении кресла прикреплены к бортам или потолку машины, чтобы уменьшить ударную волну при подрыве на мине. Также внутри БМП есть противоосколочная вкладка, которая удерживает осколки и уменьшает риски от рикошетов.

47-я отдельная механизированная бригада получила на вооружение БМП Bradley M2A2. И не раз сообщалось, что машины использовали для эвакуации раненых.

Технологии БМП Bradley M2A2

M2A2 оснащена тепловизионной системой второго поколения Sada-II. Такая же, как и у танков Abrams M1A1 SA, поступивших в ВСУ. Тепловизионный прицел может обнаруживать цель на расстоянии до 8 км с разрешением 1,316 пикселя на дюйм на 480 пикселей. Также он имеет лазерный дальномер и GPS. Командир машины может видеть то, что и наводчик, а благодаря этому атаковать цели самостоятельно.

Российская армия использует БМП-1, 2 и 3, которые вообще не имеют тепловизионных прицелов. Это означает, что в любое время суток Bradley M2 обнаружит российскую машину первой и в любое время суток.

Вооружение БМП Bradley M2A2

Основное вооружение БМП Bradley является 25-мм автоматическая пушка М242, которая может вести огонь бронебойно-фугасными и осколочно-фугасными снарядами. Максимальная дальность стрельбы M242 составляет 2 км. Скорострельность 200-500 выстрелов в минуту.

M242 полностью стабилизирована, поэтому Bradley может вести точный огонь во время движения. Недавно два украинских Bradley вывели из строя самый технологичный танк ВС РФ Т-90М "Прорыв". Также для борьбы с танками БМП имеет ПТРК TOW-2B.

Напомним, 15 декабря БМП Bradley M2A2 подбила российскую БМП.

18 декабря в BAE Systems анонсировали модернизацию БМП M2 Bradley.