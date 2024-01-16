Воображение и инновации Украины могут помочь в уничтожении Крымского моста, — генерал США

По словам экс-командующего Сухопутными войсками в Европе Бена Ходжеса, противник очень переживает за незаконное сооружение в Крыму, поэтому предпринимает шаги по его защите. В то же время ВСУ могут найти способ, который разрушит мост.

Россияне продолжают временно контролировать оккупированный Крымский полуостров, однако это может измениться благодаря некоторым действиям со стороны Украины, включая разрушение моста через Керченский залив. Бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес в интервью Sestry высказался по этому поводу.

По его словам, Крымский мост является большим сооружением и он может выдержать немало повреждений. В то же время россияне знают, что это их уязвимое место, поэтому предпринимают много шагов для того, чтобы защитить его.

"Но я очень верю в украинские инновации. Точнее в украинское воображение. Поэтому я ожидаю, что это будет комбинация различных инструментов, которые помогут разрушить этот мост. Я не думаю, что это будет что-то одно. Это будет очень сложная комбинация различных возможностей. Это позволит достичь цели. Очевидно, даже если бы я знал, я бы не описывал это подробно. Но я не знаю, что готовит Украина. Я просто очень уверен, что ВСУ найдут способ это сделать", — заявил Бен Ходжес.

Отдельно американский генерал высказался по поводу того, какое вооружение можно было бы использовать для разрушения сооружения. Речь идет про ракеты Taurus, ATACMS, или же Storm Shadow/Scalp, однако нет понимания того, что выберут Силы обороны. Для этого можно применить различные инструменты и не стоит ожидать, что это будет что-то одно.

"Я знаю, что ракеты Taurus были бы чрезвычайно эффективны против любых штабов, любых логистических центров, любых кораблей на незаконной базе ВМФ России в Севастополе или Феодосии. Я думаю, что есть много мест, где они могут быть очень эффективно использованы," – продолжил Бен Ходжес.

В то же время его расстраивает то, что правительства стран медлят с помощью для Украины, ведь она пригодилась бы в деоккупации территорий и приблизила бы окончание войны.

В этом же интервью американский генерал заявил, что президент России Владимир Путин не сможет вести войну в Украине еще 5 лет и потерпит крах еще раньше. По его мнению, все разговоры о мирных переговорах являются смешными, ведь Кремль продолжает переходить на военные рельсы. В то же время стоит учитывать, что президент России уже не молод.

24 ноября глава СБУ Василий Малюк рассказал неизвестные подробности подрыва Крымского моста. По его словам, взрывы повредили обе ветви моста и появились проблемы с логистикой группировки ВС РФ, которая воюет в Украине.