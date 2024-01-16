Защита аэродромов: в Индии успешно испытали новую систему ПВО AKASH-NG (видео)

Комплекс предназначен для борьбы с самолетами, беспилотниками, крылатыми ракетами и способен поражать цели на дистанции до 80 км и высоте до 15 км.

Индийская Организация оборонных исследований и разработок (DRDO) провела успешное испытание нового зенитно-ракетного комплекса AKASH-NG. В ходе комплексного тестирования ракета новой системы перехватила и уничтожила беспилотную воздушную цель на низкой высоте. Об этом сообщила пресс-служба DRDO.

Испытания прошли 12 января на испытательном полигоне в Чандипуре, у побережья штата Одиша. Отмечается, что в ходе испытаний было проверено функционирование всей системы вооружения, состоящей из ракеты с радиочастотным искателем собственной разработки, пусковой установки, многофункционального радара и системы управления, контроля и связи.

О ракетной системе AKASH

Система AKASH-NG предназначена для борьбы с самолетами, беспилотниками, крылатыми ракетами и способна отслеживать до 10 целей одновременно. Оружейный комплекс может выполнять боевые задачи в групповом или автономном режиме.

Ракета способна перехватывать цели на максимальной дистанции до 80 км и на высоте до 15 км. При этом комплекс имеет средства электронного противодействия (ECCM) и оснащен РЛС с активной фазированной решеткой (AESA).

Как отмечают эксперты "Милитарного", Военно-воздушные силы Индии будут использовать новый комплекс для защиты аэродромов, а успешные испытания позволят довести систему до серийного производства.

Ранее сообщалось, что Россия и Индия обсуждают вопрос совместного производства оружия. По информации Defense News, товарооборот между двумя странами в прошлом году превысил 50 млрд долларов.