ВС РФ изменили направление штурмов: в ОВА оценили ситуацию на Луганщине

Российские военные организовали мощную попытку штурма позиций Волынской бригады территориальной обороны, однако враг понес потери в личном составе и технике, рассказал председатель ОВА Артем Лысогор.

Вооруженные силы Российской Федерации изменили направление штурмовых действий в Луганской области. Об этом сообщил председатель Луганской ОГА Артем Лысогор в своем Telegram-канале.

"Оккупанты изменили вектор штурмовых действий, сместив его от Макеевки на Серебрянский лес и Белогоровку. В этих ячейках за вчера отражено 19 атак россиян", — сказал Артем Лысогор.

Он отметил, что большое количество наступлений врага состоялась при поддержке авиации. В частности, российские военные пытались вытеснить украинских защитников из лесного массива, мощная попытка штурма была организована на позиции Волынской бригады территориальной обороны. Однако противник понес потери — около 90 раненых и убитых, три уничтоженных танка и другая техника.

По словам Артема Лысогора, российские оккупанты нанесли удар с неба по Новолюбовке, также под плотный минометный и артиллерийский обстрел попало Невское. В обоих населенных пунктах остаются люди.

Напомним, 11 января командующий Сухопутных войск Александр Сырский рассказал, что российские военные перемещали дополнительные штурмовые группы и разминировали пути для наступления. Враг продолжал наступательные действия на трех направлениях — Купянском, Лиманском и Бахмутском.

В тот же день глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор сообщил, что враг планирует построить шесть всероссийских свалок в регионе. В частности, на это РФ якобы выделила шесть лет.