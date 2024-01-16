Ключевое направление: в Британии рассказали, смогут ли ВС РФ окружить Авдеевку (фото)

Россияне, по мнению разведчиков, не смогли воспользоваться захватом Марьинки и продвинуться в направлении Курахово или Новомихайловки. Поэтому ВС РФ сконцентрируют свое внимание именно на Авдеевке.

В течение недели украинские и российские военные не заняли ни одной значительной территории. Об этом сообщили в Министерстве обороны Великобритании в X (Twitter) 16 января.

"За последнюю неделю ни российские, ни украинские войска не заняли ни одной значительной территории", — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве Великобритании отметили, что несмотря на прогресс в захвате Марьинки в декабре 2023 года, Российская Федерация не смогла воспользоваться этим и продвинуться ни на запад в направлении Курахово, ни на юг в направлении Новомихайловки.

В британской разведке рассказали, что ключевым направлением усилий ВС РФ, вероятно, остается Авдеевка Донецкой области. Однако военные РФ пока получили очень ограниченные территориальные достижения со значительными затратами как на материальные средства, так и на личный состав. Поселок Степовое находится под украинским контролем, что в результате обеспечивает доступ к маршруту снабжения Авдеевки.

"Попытки России изолировать город (Авдеевку, — ред.) маловероятны по крайней мере в течение следующей недели", — считают в Британии.

Кроме этого, в оборонном ведомстве Великобритании сообщили, что в Крынках на левом берегу Херсонской области украинская морская пехота продолжает удерживать плацдарм, несмотря на попытки россиян оттеснить их. В разведке считают, что, вероятно, борьба за эту территорию, продолжится на следующей неделе.

Напомним, аналитики DeepState 16 января сообщили, что российские военные пытались прорвать украинские позиции с помощью колонны бронетехники в районе Авдеевки. ВСУ отбили попытку оккупантов.

15 января в DeepState рассказали, что возле Новомихайловки Донецкой области сложилась критическая ситуация, враг наступает с севера, востока и юга.