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Возле Новомихайловки ситуация критическая: DeepState оценил ситуацию на Авдеевском направлении

Военная техника ВС РФ, ВС РФ, оккупанты, техника, россияне
Фото: topwar.ru | Иллюстративное фото: военная техника ВС РФ

Российские военные активизировались на многих участках фронта. Враг накапливает технику и личный состав для усиления давления на украинских бойцов, рассказали аналитики.

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Вооруженные силы Российской Федерации пытаются оккупировать Степное возле Авдеевки Донецкой области. Об этом сообщили аналитики DeepState в своем Telegram-канале.

По состоянию на вечер 14 января ситуация в Степном не претерпела изменений.

"Кац*пы активно пытаются занять Степное, но так же активно мрут. Ситуация в селе не изменилась", — говорится в сообщении.

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Аналитики отметили, что также враг активизировался в районе Авдеевских дач, что восточнее Авдеевского коксохимического завода, там продолжаются бои. Также оккупанты не прекращают ежедневные штурмы в Первомайском, в частности в этом году спокойных дней там почти не было. Зато у Новомихайловки критическая ситуация, россияне лезут с севера, востока и юга.

Авдеевское направление, карта Fullscreen
Авдеевское направление

На Бахмутском направлении российские военные возобновили активность между Веселым и Спорным, продолжаются бои. Также противник атаковал район кладбища возле Хромового и восточнее Авдеевки, однако по предварительной информации, изменения не зафиксированы.

Бахмутское направление, карта Fullscreen
Бахмутское направление

На Сватовском отрезке оккупанты продвинулись восточнее Макеевки. Аналитики отметили, что события происходили в первые дни года, поэтому только сейчас была смогла уточнить линию соприкосновения. Также враг активизировался в районе Нововодяного, в последние дни ВС РФ штурмуют западнее села. Кроме этого, произошли столкновения восточнее Тернов.

Сватовское направление, карта Fullscreen
Сватовское направление

На Таврическом отрезке россияне подтягивают силы для усиления давления на украинский плацдарм в Крынках на левом берегу Днепра в Херсонской области. Однако враг понес потери в живой силе и военной технике.

Левобережье Днепра, карта Fullscreen
Левобережье Днепра

На Беломосковском, Северского, Белгородском, Бердянском и Запорожском отрезках ситуация без изменений.

Аналитики отметили, что россияне активизировались на многих участках фронта. В частности, происходит накопление техники и личного состава для усиления давления на ВСУ.

"Соответственно вторая половина зимы будет сложной", — добавили в DeepState.

Напомним, аналитики Института изучения войны в отчете за 14 января сообщили, что российские военные продвинулись возле Авдеевского коксохимического завода на Донбассе. Также враг наступал на юго-востоке от Авдеевского террикона.

Также аналитики ISW рассказали, что ВС РФ могут готовиться к новому наступлению. В частности, враг ждет, пока земля в восточных и южных регионах замерзнет, чтобы попытаться продвинуться вперед.