Не только захват Донбасса: в ГУР рассказали о стратегических целях РФ на фронте в 2024 году

Одной из приоритетных целей российских военных является уничтожение украинской системы ПВО, авиации и объектов оборонно-промышленного комплекса, рассказал представитель ГУР Вадим Скибицкий.

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Одной из целью Вооруженных сил Российской Федерации в 2024 году является выход на административные границы Луганской и Донецкой областей. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) Вадим Скибицкий в интервью "РБК-Украина".

"Пожалуй, будем отталкиваться от того, какие стратегические цели ставит для себя Российская Федерация. То, что они пытались сделать и достичь от начала так называемой "специальной военной операции", не достигнуто", — сказал Вадим Скибицкий.

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Он отметил, что одной из стратегических целей, которая остается у Москвы, является выход на административные границы Луганской и Донецкой областей. Согласно документам, которые есть в распоряжение разведки, российские военные будут пытаться удержать временно оккупированные территории, а именно Херсонская, Запорожская и часть Харьковской области.

Кроме этого, Вадим Скибицкий рассказывает, что враг одной из приоритетных целей для себя определил уничтожение украинской системы противовоздушной обороны, авиации, объектов оборонно-промышленного комплекса. В частности, противник этого хочет, чтобы не допустить наращивания украинского производства и усиления возможностей Вооруженных сил Украины.

"Это те задачи, которые на сегодня себе ставит Российская Федерация на этот год", — отметил представитель ГУР МОУ.

Напомним, представитель ГУР МОУ Вадим Скибицкий заявил, что нынешние российские ракетные обстрелы нацелены на объекты оборонно-промышленного комплекса, а не энергетику, как было в прошлом году. Основные усилия врага сосредоточены на уничтожении украинских инфраструктурных объектов.

12 января советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что Россия не имеет возможности продолжать финансировать войну в том объеме, в котором хотела бы, из-за международных санкций.