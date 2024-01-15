Не лише захоплення Донбасу: в ГУР розповіли про стратегічні цілі РФ на фронті у 2024 році

Однією з пріоритетних цілей російських військових є знищення української системи ППО, авіації та об'єктів оборонно-промислового комплексу, розповів представник ГУР Вадим Скібіцький.

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Однією з ціллю Збройних сил Російської Федерації у 2024 році є вихід на адміністративні кордони Луганської і Донецької областей. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) Вадим Скібіцький в інтерв'ю "РБК-Україна".

"Мабуть, відштовхуватимемося від того, які стратегічні цілі ставить для себе Російська Федерація. Те, що вони намагалися зробити, і досягти від початку так званої "спеціальної військової операції", не досягнуто", — сказав Вадим Скібіцький.

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Він зазначив, що однією зі стратегічних цілей, яка залишається у Москви, є вихід на адміністративні кордони Луганської і Донецької областей. Згідно з документами, які є в розпорядження розвідки, російські військові намагатимуться втримати тимчасово окуповані території, а саме Херсонську, Запорізьку та частину Харківської області.

Також Вадим Скібіцький розповідає, що ворог однією з пріоритетних цілей для себе визначив знищення української системи протиповітряної оборони, авіації, об'єктів оборонно-промислового комплексу. Зокрема, противник цього хоче, щоб не допустити нарощування українського виробництва та посилення спроможностей Збройних сил України.

"Це ті завдання, які на сьогодні собі ставить Російська Федерація на цей рік", — зауважив представник ГУР МОУ.

Нагадаємо, представник ГУР МОУ Вадим Скібіцький заявив, що нинішні російські ракетні обстріли націлені на об'єкти оборонно-промислового комплексу, а не енергетику, як було минулого року. Основні зусилля ворога зосереджені на знищенні українських інфраструктурних об'єктів.

12 січня радник глави Офісу президента Михайло Подоляк розповів, що Росія не має можливості продовжувати фінансувати війну в тому обсязі, у якому хотіла б, через міжнародні санкції.