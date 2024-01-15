Біля Новомихайлівки ситуація критична: DeepState оцінив ситуацію на Авдіївському напрямку

Російські військові активізувалися на багатьох ділянках фронту. Ворог накопичує техніку та особовий склад для посилення тиску на українських бійців, розповіли аналітики.

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Збройні сили Російської Федерації намагаються окупувати Степове біля Авдіївки Донецької області. Про це повідомили аналітики DeepState у своєму Telegram-каналі.

Станом на вечір 14 січня ситуація в Степовому не зазнала змін.

"Кац*пи активно намагаються зайняти Степове, але так само активно мруть. Ситуація в селі не зазнала змін", — йдеться у повідомленні.

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Аналітики зазначили, що також ворог активізувався в районі Авдіївських дач, що східніше Авдіївського коксохімічного заводу, там тривають бої. Також окупанти не припиняють щоденні штурми в Первомайському, зокрема цього року спокійних днів там майже не було. Натомість біля Новомихайлівки критична ситуація, росіяни лізуть з півночі, сходу та півдня.

Авдіївський напрямок

На Бахмутському напрямку російські військові відновили активність між Веселим та Спірним, тривають бої. Також противник атакував район кладовища біля Хромового та східніше Авдіївки, проте за попередньою інформацією, зміни не зафіксовано.

Бахмутський напрямок

На Сватівського відрізку окупанти просунулися східніше Макіївки. Аналітики наголосили, що події відбувалися в перші дні року, тому лише зараз була змогла уточнити лінію зіткнення. Також ворог активізувався в районі Нововодяного, останніми днями ЗС РФ штурмують західніше села. Крім цього, відбулися зіткнення східніше Тернів.

Сватівський напрямок

На Таврійському відрізку росіяни підтягують сили для посилення тиску на український плацдарм у Кринках на лівому березі Дніпра у Херсонській області. Проте ворог зазнав втрат у живій силі та військовій техніці.

Лівобережжя Дніпра

На Біломосковському, Сіверському, Білгородському, Бердянському та Запорізькому відрізках ситуація без змін.

Аналітики наголосили, що росіяни активізувалися на багатьох ділянках фронту. Зокрема, відбувається накопичення техніки та особового складу для посилення тиску на ЗСУ.

"Відповідно друга половина зими буде складною", — додали в DeepState.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни у звіті за 14 січня повідомили, що російські військові просунулися біля Авдіївського коксохімічного заводу на Донбасі. Також ворог наступав на південному сході від Авдіївського терикона.

Також аналітики ISW розповіли, що ЗС РФ можуть готуватися до нового наступу. Зокрема, ворог чекає, поки земля в східних і південних регіонах замерзне, аби спробувати просунутися вперед.