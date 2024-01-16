Больше 10 летчиков могли погибнуть при падении самолета-радара А-50, — соцсети

Автор пророссийского паблика распространяет сведения о том, что упавшие самолеты А-50 и Ил-22 якобы оказались под огнем российской ПВО. По словам главкома ВСУ Валерия Залужного, была проведена прекрасно спланированная операция.

На борту сбитого в минувшее воскресенье, 14 января, самолета-разведчика РЛДНиУ А-50, стоимость которого оценивается в 500 млн долларов, находилось 11-12 пилотов. Об этом сообщает провоенный российский Telegram-канал Fighterbomber.

Автор паблика утверждает, что упавшие самолеты (помимо А-50, упал еще и Ил-22) якобы оказались под огнем российской ПВО.

"Самым страшным и самым опасным врагом для ВКС стало наше ПВО. Оно всегда бьет в спину. От него невозможно защититься", — написал автор публикации.

Скриншот поста о самолете А-50

Прочие российские пропагандисты, так называемые военкоры, подтвердили падение самолетов и запустили кампанию по сбору средств семьям погибших.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный объявил ВВС Украины благодарность "за прекрасно спланированную и проведенную операцию" по уничтожению воздушного командного пункта Ил-22, а также самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

В Минобороны РФ произошедшее не комментировали. В Кремле сообщили, что нет информации о том, что самолеты были сбиты ВСУ.

Напомним, что Юрий Игнат объяснил, может ли потеря самолета А-50 повлиять на соотношение сил в войне. По словам спикера Воздушных сил, у РФ значительный "авиапарк" с различными воздушными средствами поражения. Вместе с тем каждая успешная спецоперация ВСУ вынуждает противника менять тактику.

Также сообщалось, что в ISW объяснили, как появился фейк о том, что А-50 и Ил-22 уничтожила российская система ПВО. По словам американских аналитиков, таким образом военное руководство пытается убедить российских пилотов в том, что миссии над Черным и Азовским морями по-прежнему безопасны.