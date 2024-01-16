ВС РФ попытались штурмовать позиции ВСУ в районе Дибровы и понесли потери (видео)

Бойцы из 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ успешно противостояли попыткам штурма ВС РФ.

На одном из направлений фронта российские военные снова предприняли попытку захвата позиций ВСУ. Но украинские защитники успешно противостояли вражеским штурмовикам, оказывая им сильное сопротивление. Видео показали в мониторинговом Telegram-канале DeepState.

Штурму ВС РФ противостояли бойцы из 63-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины.

"Бойцы 63-й бригады поделились кадрами штурма пид**ов в районе населенного пункта Диброва. Штурм состоялся вчера (15 января. – Ред.), конечно, успеха противник в нем не имел. Пылающая БМП этому доказательство", – говорится в сообщении.

Отметим, что DeepState не указали, какой населенный пункт под названием Диброва упоминается. Вероятно, имеется в виду город в Луганской области, ведь именно она находится на линии фронта.

Диброва на карте Фото: deepstatemap.live

Захватчики не изменили свою тактику, несмотря на потери, понесенные ими накануне.

"Сегодня попытки штурма продолжаются, московиты пытаются протиснуться в данном районе, сконцентрировав свои силы, но каждый раз получают по зубам и откатываются", – констатировали в DeepState.

Напомним, что, по информации OSINT-аналитика Якуба Яновского, который отслеживает потери российских войск и Сил обороны Украины на основе визуальных доказательств, подтверждены потери 100 танков Т-90. Больше всего российская оккупационная группировка потеряли танков Т-90М "Прорыв". Речь о новейшей российской модификации. Более того, ВСУ удалось захватить свыше 10 различных версий машин.

29 декабря аналитики писали, что ВС РФ получили Т-90 и Т-72 новых модификаций со средством от дронов.