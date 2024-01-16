РФ запугивает "высадкой десанта под Харьковом": в ЦПД объяснили, возможно ли это

По данным Центра противодействия дезинформации, у ВСУ есть вооружения, которые способны оперативно уничтожать любые вертолеты и самолеты.

Институт изучения войны (ISW) предостерегает, что Россия может готовиться к отправке воздушно-десантных подразделений для проведения высадки в тыловой части фронта, особенно в районе Харькова. В качестве иллюстрации приводится возможный пример в Гостомеле в начале масштабного наступления. Тем не менее у противника отсутствуют дополнительные резервы для осуществления наступления. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

Лейтенант Сил обороны, заместитель руководителя Центра по противодействию дезинформации Андрей Коваленко заявил, что вероятность "Гостомельского сценария" под Харьковом невелика. Это объясняется наличием у Вооруженных Сил Украины средств, способных быстро ликвидировать любые вертолеты и самолеты.

Как пример он приводит операцию по уничтожению самолета А-50 над Азовским морем. Предшествующие случаи сбития российских самолетов и вертолетов также подчеркивают эффективность средств противовоздушной обороны, применяемых Вооруженными Силами Украины.

По замечанию представителей Центра по противодействию дезинформации, даже попытка высадки десанта в Гостомеле в феврале 2022 года завершилась неудачей. В настоящее время Украина заметно укрепила свою систему противовоздушной обороны.

"Вероятнее всего, российская ИПСО на эту тему будет усиливаться. Доверяйте только верифицированным источникам информации", — отметили в Центре.

Напомним, что в СМИ подсчитали стоимость удара по Ан-50 и Ил-22 ВС РФ. Ориентировочно, атака по российской авиации нанесла россиянам ущерб на сумму более полумиллиарда долларов.

Напоминаем, военный обозреватель Александр Коваленко объяснил, почему таким весомым является уничтожение самолета радиолокационной разведки А-50, который летал над Азовским морем.