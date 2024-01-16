"ВСУ уничтожены уже дважды": в Минобороны РФ рассказали о "победах" на войне в Украине

Российские чиновники пытаются убедить граждан РФ, что Украина понесла большие потери во время войны. При этом они умалчивают количество погибших военных ВС РФ.

В Минобороны РФ уверены, что российская армия дважды изменила состав Вооруженных сил Украины, которые защищают свое Отечество от вторжения страны-агрессора. Впервые это якобы сделали до лета 2022 года, затем повторили еще раз. Об "успехах" и "победах" ВС РФ заявил советник министра обороны РФ Андрей Ильницкий в интервью порталу "Международная жизнь".

По словам Ильницкого, российская армия "побеждала" украинскую дважды — в первые месяцы вторжения в 2022 году и летом 2023 года во время контрнаступления.

В мае-июне 2022 года российские войска "уничтожили украинскую армию по состоянию на февраль 2022 года". После этого, заверил советник министра обороны РФ Сергея Шойгу, в Украине мобилизовали еще 150 тыс. человек, которые должны были принять участие в контрнаступлении Украины.

С июля 2022 года 150 тыс. украинских новобранцев учились и вооружались, сказал журналистам представитель Минобороны РФ. Во время следующего контрнаступления они все якобы погибли.

"В процессе отражения контрнаступления это тоже было ликвидировано", — заявил Ильницкий.

Во время общения с журналистами советник Шойгу ничего не сказал о потерях, которые несут российские войска на войне в Украине.

Представитель Минобороны РФ — о потерях Украины на войне Фото: Скриншот

Война РФ — детали потерь

В отчете украинского командования по состоянию на утро 16 января указано, что российская армия потеряла более 370 тыс. человек ранеными и погибшими. Кроме того, россияне теряют военную технику и обученных специалистов. Например, 14 января был уничтожен самолет дальней радиолокационной разведки А-50: вместе с ним обезвредили весь экипаж и специалистов, которые работали с оборудованием. 23 декабря 2023 года взорвался БДК "Новочеркасск": на его борту, согласно заявлениям росСМИ, могли погибнуть почти 80 человек.

Напоминаем, в январе 2024 года экс-нардеп и экс-генпрокурор Юрий Луценко заявил, что украинское общество должно знать о потерях армии во время войны. По его оценкам, речь идет об около 190 тыс. погибших бойцов ВСУ за почти два года полномасштабного вторжения. Между тем Фокус исследовал публикации в медиа о возможных потерях ВСУ и мнение экспертов относительно того, стоит ли их обнародовать.