"Все понимают": Путин заявил, что Россия "защитит" свои интересы (видео)

Российский президент сказал, что Москву пытаются побудить "отказаться от ее завоеваний" в Украине. По его словам, это "невозможно".

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о намерении "защищать" интересы Москвы. Об этом он сказал в ходе встречи с главами муниципальных образований регионов России 16 января.

"Мы свои интересы всегда защищали. И сейчас защитим", — сказал Путин, говоря о войне с Украиной и отношениях России с Западом.

Президент РФ отверг "формулу мира", которую предложила украинская сторона для завершения войны. По его словам, Москва якобы не может отказаться от оккупированных территорий Украины.

"А что касается переговорного процесса … Это попытка побудить нас отказаться от тех завоеваний, которые мы реализовали за последние полтора года — но это невозможно. Все понимают, что это невозможно", — утверждает Путин.

Российский президент также заявил, что "тот, кто предал традиции своего народа, заранее проиграл".

Напомним, 16 января президент Украины Владимир Зеленский сказал на Всемирном экономическом форуме в Давосе, что Владимир Путин является воплощением войны и хочет, чтобы она продолжалась.

В свою очередь экс-президент США Дональд Трамп 16 января заявил, что "очень хорошо ладит" с Владимиром Путиным и может "быстро" закончить войну в Украине. По словам политика, РФ "никогда бы не напала" на Украину, если бы он был президентом США.