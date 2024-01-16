Военная доктрина Беларуси хочет казаться миролюбивой, однако говорит о применении ядерного оружия

В новой Военной доктрине Беларуси зафиксировано размещение на территории страны тактического ядерного оружия и сказано о возможности его применения.

Проекты новой Военной доктрины Беларуси и Концепции национальной безопасности были рассмотрены во вторник, 16 января, на заседании Совета безопасности республики. Об этом заявил министр обороны страны Виктор Хренин, как пишет издание "Беларусь сегодня".

По его словам, Военная доктрина — это основной документ, в котором содержатся ключевые положения относительно мира и войны, применения военной силы в рамках реагирования на возможные вызовы и угрозы. Как подчеркнул Хренин, ключевым посылом нынешней доктрины является то, что Беларусь никого не называет врагами.

"Сегодня (16 января. — Ред.) на Совете Безопасности был представлен проект обновленной Военной доктрины. Самое главное, что в этом документе сохранена преемственность. Дух нашей доктрины – миролюбивый характер нашего народа. Мы четко подчеркиваем и говорим, что Республика Беларусь не рассматривает ни один народ как своего врага, несмотря на действия их правительств", — заявил Хренин.

Вместе с тем в новой Военной доктрине зафиксировано размещенное на территории страны тактическое ядерное оружие и возможности его применения в рамках этого документа.

"Доктрина стала адресной: мы четко называем источники военных угроз нашей стране. Она усилила связь с проектом Концепции национальной безопасности: мы четко выстроили и сформулировали те меры, которые государство будет принимать при возникновении рисков, вызовов и угроз. В рамках реагирования на возможные военные угрозы мы четко определили и доводим взгляды Республики Беларусь на применение размещенного на нашей территории тактического ядерного оружия", — акцентировал внимание министр обороны на ключевых моментах.

Кроме того, в Военной доктрине отдали должное обязательствам Беларуси как члена ОДКБ — они собраны в новой главе, в которой учли, в том числе, опыт попытки госпереворота в Казахстане в 2022 году.

Однако указанные документы в итоге должны быть одобрены и утверждены Всебелорусским народным собранием.

Напомним, в декабре 2023 года в Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что опасность на границе с Беларусью не изменилась.

10 января сообщалось, что в Беларуси остаются несколько сотен "вагнеровцев", однако количество техники продолжает уменьшаться. Предположительно, ее вывозят и передают российским военным.