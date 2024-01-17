"Это геноцид": в Харькове повреждены более 10 домов, число пострадавших выросло, — мэр

По словам глав Национальной полиции Харькова Владимира Тимошко, ВС РФ попали в проезжую часть и в жилой трехэтажный дом. также повреждено здание больницы.

Количество пострадавших в результате удара ВС РФ по Харькову выросло до 17 человек. Об этом у себя в Telegram написал мэр города Игорь Терехов.

По его словам, удар по центру Харькова носит исключительно террористический характер. Повреждены минимум десять жилых домов. В тяжелом состоянии находятся 2 женщины. Также 12 человек госпитализированы, их состояние оценивается легкой и средней тяжести.

"Три человека от госпитализации отказались, им была оказана медицинская помощь на месте", — написал Терехов.

Также комментарий "Суспільному" дал глава полиции области Владимир Тимошко. Он заявил, что ВС РФ попали в проезжую часть и в жилой трехэтажный дом.

"Среди раненых военных нет, все гражданские. Попадание по гражданскому объекту, в котором живут обычные жители Харькова, в центре, что вновь указывает на то, что это террористический акт, сделанный с целью запугивания и уничтожения населения. Это геноцид. Это дом старой застройки", — сказал Тимошко.

Он заявил, что повреждена больница напротив дома, в который попала ракета. Там произошел пожар на двух этажах. Раненых среди персонала нет, пациентов на момент удара не было.

Удар по Харькову 16 января: что известно

В Харькове вечером 16 января прогремели взрывы. Оккупанты могли применить ракеты С-300. Об этом сообщил руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Он отметил, что атаку осуществили двумя ракетами. В результате ударов есть повреждения гражданской жилой инфраструктуры.

Как рассказал Игорь Терехов, ударили российские захватчики по центру города, где нет никакой военной инфраструктуры.

Напомним, 10 января войска РФ нанесли удар по детскому оздоровительному центру в Харькове. За сутки российские военные нанесли удары по более 17 населенным пунктам области.