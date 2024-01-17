Гибель британцев на войне в Украине: родственники говорят о казни россиянами, — СМИ (фото)

По словам отца Эндрю Бегшоу, результаты вскрытия показывают, что его сын был ранен выстрелами в туловище и добит в голову.

Британские волонтеры Эндрю Бегшоу и Кристофер Пэрри были казнены наемниками ЧВК "Вагнер". Об этом заявил отец Эндрю профессор Филипп Бэгшоу, проживающий в Новой Зеландии, пишет издание Sky News.

По словам профессора, результаты вскрытия показывают, что его сын был ранен выстрелами в туловище и добит в голову. Он заявил, что это "классический стиль исполнения", а также сказал, что у Кристофера Пэрри такие же раны.

Филипп Бэгшоу отметил, что люди, с которыми он и его жена Сью разговаривали в Украине, предполагают, что Эндрю и Кристофера казнили наемники ЧВК "Вагнер".

Журналисты отметили, что родственники Пэрри не давали публичных комментариев относительно смерти волонтера.

В материале говорится, что после смерти сына профессор Бэгшоу и его жена Сью начали собирать деньги для Украины через мемориальный фонд Эндрю.

"Мы действительно гордимся тем фактом, что он был самим собой, он ни с кем себя не сравнивал, он просто делал то, что считал правильным", — говорят родители.

Они призвали правительство Великобритании расследовать, было ли совершено военное преступление в отношении их сына Эндрю и Кристофера Пэрри.

Кристофер Пэрри и Эндрю Бэгшоу Фото: Sky News

Гибель британских волонтеров на войне в Украине: что известно

Напомним, что в январе 2023 года стало известно о пропаже граждан Великобритании Кристофере Пэрри и Эндрю Бэгшоу. 6 января они выехали из Краматорска в Соледар, после чего связь с ними оборвалась. На следующий день, 7 января, информация о пропавших англичанах поступила в дежурную часть Бахмутского райотдела полиции.

Уже 12 января тогда еще живой глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что в Соледаре погиб один из двух ранее пропавших гражданин Великобритании. Также были найдены документы британцев.

Позже журналисты BBC сообщили, что Крис и Эндрю были убиты при попытке эвакуации пожилой женщины: в их машину попал артиллерийский снаряд.

Также напомним, что в ВСУ назвали город, который ВС РФ хотят захватить. По словам офицера пресс-службы 26-й артиллерийской бригады Олега Калашникова, личный состав противника будет использоваться для штурмов украинских позиций в районе города Часов Яр. От атак с бронетехникой оккупанты постепенно отказываются.