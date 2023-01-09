Помогали людям с эвакуацией: под Соледаром пропали два британских волонтера, — полиция (фото)

Эндрю Бегшоу и Кристофер Перри 6 января выехали из Краматорска, и связь с ними пропала. Бэгшоу — сын известных врачей из Новой Зеландии, он привозил украинцам в прифронтовых населенных пунктах лекарство и еду.

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Сотрудники правоохранительных органов в Донецкой области ищут двух пропавших британских волонтеров 48-летнего Эндрю Бегшоу (в заявлении полиции — Бегшо) и 28-летнего Кристофера Перри. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции, однако позже удалила публикацию об этом в Facebook.

6 января граждане Великобритании (Бегшоу также является гражданином Новой Зеландии), которые пребывают в Украине в качестве волонтеров, выехали из Краматорска в Соледар, после чего связь с ними оборвалась. На следующий день, 7 января, информация о пропавших англичанах поступила в дежурную часть Бахмутского райотдела полиции.

В настоящее время правоохранители проводят следственно-розыскные мероприятия.

[ + – ] Полиция в Донецкой области ищет пропавших волонтеров

По данному факту возбуждено уголовное производство по п. 1 ч. 2 ст. 115 (пропавшие без вести).

Сын новозеландских врачей

Как сообщает Радио Новой Зеландии (RNZ), 48-летний Эндрю Бегшоу — сын известных врачей из Новой Зеландии Филиппа и Сью Бэгшоу. Филипп является основателем благотворительной больницы в Кентербери, а его супруга Сью более 30 лет работает в сфере психологии молодежи.

Они рассказали организации Kiwi Aid and Refugee Evacuation, которая работает с волонтерами в Украине, что Эндрю поехал на войну с гуманитарной миссией, посчитав, что это будет правильно с моральной точки зрения.

[ + – ] Эндрю Бегшоу

Как уточняется, он доставлял еду и лекарства местным жителям и помогал пожилым людям эвакуироваться из охваченных войной населенных пунктов.

По их словам, агенства [какие именно агентства занимаются этим, не уточняется] в Новой Зеландии и Великобритании, где родился Эндрю, прилагают максимум усилий, чтобы найти его.

Новозеландское издание 1news пишет, что Бегшоу в одном из интервью рассказывал, что находится в Украине с апреля прошлого года. Все это время он занимается волонтерской работой на Донбассе.

[ + – ] Сью и Филипп Бегшоу

В ноябре 2022 года Кристофер Перри рассказал каналу Sky News о своей волонтерской работе. Он сообщил, что занимается эвакуацией людей с прифронтовой территории.

В своей последней на сегодняшний день публикации в Instagram три дня назад он написал, что попал под обстрел во время эвакуационной миссии в Бахмуте.

Напомним, в США выпустили комикс под названием "88 дней ада" о волонтере Игоре Талалае, вывозившем людей из Мариуполя. Почти три месяца он провел в пыточных на оккупированных территориях Украины.

Ранее Фокус писал о том, что украинские волонтеры наладили выпуск необычных бронированных грузовиков для армии.