Допомагали людям з евакуацією: під Соледаром зникли два британські волонтери (фото)

Ендрю Бегшоу та Крістофер Перрі 6 січня виїхали з Краматорська і зв'язок із ними зник. Бегшоу — син відомих лікарів із Нової Зеландії, він привозив українцям у прифронтових населених пунктах ліки та їжу.

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Співробітники правоохоронних органів на Донеччині шукають двох зниклих британських волонтерів 48-річного Ендрю Бегшоу (у заяві поліції — Бегшо) та 28-річного Крістофера Перрі. Про це повідомила пресслужба Нацполіції, проте пізніше видалила публікацію про це у Facebook.

6 січня громадяни Великобританії (Бегшоу також є громадянином Нової Зеландії), які перебувають в Україні як волонтери, виїхали з Краматорська до Соледара, після чого зв'язок із ними обірвався. Наступного дня, 7 січня, інформація про зниклих англійців надійшла до чергової частини Бахмутського райвідділу поліції.

Наразі правоохоронці проводять слідчо-розшукові заходи.

[ + – ] Поліція на Донеччині шукає зниклих волонтерів

За цим фактом порушено кримінальне провадження за п. 1 ч. 2 ст. 115 (зниклі безвісти).

Син новозеландських лікарів

Як повідомляє Радіо Нової Зеландії (RNZ), 48-річний Ендрю Бегшоу — син відомих лікарів із Нової Зеландії Філіпа та Сью Бегшоу. Філіп є засновником благодійної лікарні в Кентербері, а його дружина Сью понад 30 років працює у сфері психології молоді.

Вони розповіли організації Kiwi Aid and Refugee Evacuation, яка працює з волонтерами в Україні, що Ендрю поїхав на війну з гуманітарною місією, вважаючи, що це буде правильно з моральної точки зору.

[ + – ] Ендрю Бегшоу

Як уточнюється, він доставляв їжу та ліки місцевим жителям та допомагав людям похилого віку евакуюватися з охоплених війною населених пунктів.

За їхніми словами, агенції [які саме агенції займаються цим, не уточнюється] у Новій Зеландії та Великій Британії, де народився Ендрю, докладають максимум зусиль, щоб знайти його.

Новозеландське видання 1news пише, що Бегшоу в одному з інтерв'ю розповідав, що перебуває в Україні з квітня минулого року. Весь цей час він займається волонтерською роботою на Донбасі.

[ + – ] Сью та Філіп Бегшоу

У листопаді 2022 року Крістофер Перрі розповів каналу Sky News про свою волонтерську роботу. Він повідомив, що займається евакуацією людей із прифронтової території.

У своїй останній на сьогоднішній день публікації в Instagram три дні тому він написав, що потрапив під обстріл під час евакуаційної місії в Бахмуті.

Нагадаємо, у США випустили комікс під назвою "88 днів пекла" про волонтера Ігора Талалая, який вивозив людей з Маріуполя. Майже три місяці він провів у тортурах на окупованих територіях України.

Раніше Фокус писав, що українські волонтери налагодили випуск незвичайних броньованих вантажівок для армії.