ВС РФ продвинулись в районе Бахмута: ISW назвал территории, которые потеряла Украина (карта)

Между украинскими и российскими военными продолжались позиционные бои в районе Бахмута, а именно возле Веселого, Верхнекаменского, Богдановки, Ивановского, Клищеевки и Андреевки, рассказали аналитики Института изучения войны.

Вооруженные силы Российской Федерации достигли незначительных успехов в районе Бахмута Донецкой области. Об этом сообщили аналитики Института изучения войны в ежедневном отчете за 16 января.

"Российские силы недавно достигли незначительных успехов вблизи Бахмута и продолжили позиционные боевые действия с украинскими силами в этом районе 16 января", — говорится в сообщении.

Согласно геолокационным кадрам от 15 января, российские военные немного продвинулись на север от Клещиевки. По информации российских и украинских источников, позиционные бои шли вблизи Веселого, Верхнекаменского, Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки.

Аналитики Института изучения войны добавили, что к западу от Бахмута в районе трассы Хромовое — Часов Яр продолжают действовать подразделения российской 98-й воздушно-десантной дивизии, тогда на Бахмутском направлении действуют оккупанты из подразделения "Рысь".

Бахмутское направление

Напомним, 9 января сержант роты ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады Олесь Маляревич рассказал, что российские военные пытались активно продвигаться в районе Бахмута Донецкой области, однако не имели никакого результата. По его словам, противник постоянно штурмует, а украинские бойцы делают все, чтобы враг не продвинулся.

11 января доброволец 24 ОШБр "Айдар", позывной "Осман", Станислав Бунятов сообщил, что украинские десантники вели бой с россиянами в своих окопах возле Клещиевки Донецкой области.