ВС РФ по-новому размещают технику в Мариуполе: Андрющенко назвал локацию (видео)
Системной тактикой российских военных на временно оккупированных территориях является использование "живого щита", рассказал советник городского головы Петр Андрющенко.
Вооруженные силы Российской Федерации изменили место размещения военной техники в Мариуполе Донецкой области после ударов ВСУ. Об этом сообщил советник городского головы Петр Андрющенко в своем Telegram-канале 17 января.
"Россияне используют территорию торгового центра неЭпицентр "Галактика" для размещения военной техники и временной стоянки на ночь при переброске", — сказал Петр Андрющенко.
По его словам, российские оккупанты начали использовать эту территорию после ударов украинских военных по местам стоянки врага в ТРЦ "ПортСіту".
"Живой щит" — системная тактика россиян", — добавил советник мэра Мариуполя.
Удар ВСУ по Мариуполю: что известно
Вечером 14 декабря 2023 года возле ТРЦ "ПортСити" во временно оккупированном Мариуполе прогремела серия взрывов. По информации росСМИ, "прилет" произошел по базе российских военных, в результате чего погибли 52 человека, еще более 20 оккупантов получили ранения. В частности, удар был нанесен по месту дислокации, куда заехали новые бойцы — спецназовцы. Также повреждения получили по меньшей мере десять единиц вражеской техники.
Напомним, 16 января советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что ВС РФ использовали гражданские грузовики строительного назначения в составе военно-инженерных колонн.