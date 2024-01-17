Прохождение ВВК: какие документы нужны и кого из врачей посетить

Адвокат Кристина Коцун объяснила, что мужчины призывного возраста должны пройти ВВК после получения повестки. Люди, которые имеют проблемы со здоровьем должны позаботиться и иметь соответствующий пакет документов еще перед вызовом в ТЦК.

В Украине действует военное положение, а вместе с этим всеобщая мобилизация. Прежде чем военнообязанные могут быть отправлены на фронт, они должны успешно пройти военно-врачебную комиссию и быть признанными годными для службы. О том, когда пройти ВВК и какие обследования нужны, рассказала адвокат Кристина Коцун в интервью "Украинское радио".

В мирное время военнообязанные должны проходить ВВК раз в пять лет. Во время действия военного положения пройти военно-врачебную комиссию обязательно нужно после вручения повестки. Отказ от прохождения ВВК является административным правонарушением и наказывается штрафом.

По словам адвоката, мужчины призывного возраста должны при прохождении комиссии предоставить свою медицинскую карточку и выписки о перенесенных заболеваниях. Следовательно, если у военнообязанного есть проблемы со здоровьем, он должен об этом сообщить комиссии.

После подачи документов нужно сдать:

общий анализ крови;

общий анализ мочи;

анализ крови на антитела — ВИЧ, гепатит В, гепатит С.

Также медики определят группу крови, резус-принадлежность и проведут рентгенологическое обследование.

Людям старше 40 лет дополнительно измерят внутриглазное давление и проведут анализ крови на сахар. При наличии плохих показателей военнообязанный может быть отправлен на дополнительные обследования.

Кроме того, осмотр военнообязанного проведут такие врачи:

хирург;

терапевт;

невропатолог;

психиатр;

офтальмолог;

оториноларинголог;

стоматолог;

дерматолог.

Адвокат советует мужчинам призывного возраста иметь пакет медицинских документов, особенно, если есть проблемы со здоровьем, еще перед вызовом в ТЦК. В частности, в таком случае стоит заранее отправить медицинские документы в свой территориальный центр комплектования.

Напомним, недавно экс-судья Конституционного суда и правовед Виктор Шишкин рассказал, законно ли вручать повестки на улице. По его словам, во время военного положения государство имеет право использовать различные "механизмы оповещения", чтобы добраться до гражданина.

Также 16 января Кабмин ввел новые правила бронирования работников оборонных предприятий. В частности, теперь такие предприятия могут бронировать своих работников без ограничений по количеству.