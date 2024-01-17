ВС РФ изменили направление перемещения техники на Донбассе: к чему готовится враг (видео)

Наибольшая концентрация российских военных наблюдается в Мариуполе возле проспекта Металлургов и бульвара Шевченко, а также в частном секторе Новоселовка, рассказал советник мэра Петр Андрющенко.

Вооруженные силы Российской Федерации изменили направление перемещения во временно оккупированном Мариуполе в сторону Волновахи Донецкой области. Об этом сообщил городской голова Петр Андрющенко в своем Telegram-канале 17 января.

"Военные перемещения в Мариуполе вновь изменили направление в сторону Волновахи", — сказал Петр Андрющенко.

Он отметил, что личный состав ВС РФ и инженерные подразделения перемещались с Новоазовского и Бердянского направлений по трассе Мариуполь — Донецк в сторону Волновахи.

По словам Андрющенко, российские военные начали расселение офицерского состава в новых и отремонтированных домах в Центральном районе Мариуполя. Наибольшая концентрация врага наблюдается возле проспекта Металлургов и бульвара Шевченко, а также в частном секторе Новоселовка.

"Зафиксирован факт использования бетонных конструкций, похожих на секции для многоэтажек в обустройстве фортификаций на участках вокруг Волновахи", — заявил советник мэра Мариуполя.

Петр Андрющенко отметил, что можно говорить о продолжении стягивания и накопления резервов вокруг Волновахи и на северо-западе Мариупольского района. Он отметил, что Угледар остается в зоне наиболее вероятного следующего давления оккупантов на севере Донецкой области.

Напомним, 12 января советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что оккупанты заводили новые подразделения, военную технику и оборудование в Мариупольский район. За последние несколько недель противник завел по меньшей мере десять тысяч контрактников.

17 января стало известно, что российские военные изменили место размещения военной техники в Мариуполе. В частности, это произошло после ударов ВСУ по месту дислокации ВС РФ в городе.