"Создаст хаос": Орбан может снять вето в вопросе помощи для Украины, — Politico

По словам анонимных источников, в Евросоюзе еще не приняли окончательное решение о том, какими могут быть уступки для снятия вето Венгрии, однако высокая вероятность того, что компромисс будет найден.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сигнализировал Европейскому Союзу о том, что может снять вето в вопросе финансирования Украины. Об этом сообщает издание Politico.

Сразу несколько анонимных европейских дипломатов и чиновников рассказали, что Будапешт близок к тому, чтобы принять компромисс по использованию денег из бюджета ЕС, которые могут быть выделены для поддержки Украины.

При этом, такой сценарий может сложиться даже в том случае, если окончательные условия не будут соответствовать требованиям, которые Виктор Орбан озвучил после саммита ЕС в декабре прошлого года. Все решится во время следующего заседания, которое состоится 1 февраля.

В материале отмечается, что в ЕС так и не смогли прийти к окончательному согласию о том, какие уступки можно предложить Венгрии, чтобы запланированные средства в размере 50 миллиардов евро все же отправились в Украину, однако некоторые идеи все же есть.

Одна из них гласит, что финансирование было бы разделено на годовые транши и ежегодно их нужно было бы одобрять, однако большинство стран ЕС выступают против этого. Все дело в том, что на практике это позволило бы Будапешту каждый год блокировать решение.

"Очень маловероятно, что государства-члены примут решение, которое даст Венгрии возможность регулярного шантажа", – сказал дипломат ЕС.

Вторая идея состоит в том, чтобы в 2025 году произошел среднесрочный пересмотр финансирования, однако сторонники Украины также выступают против такого сценария.

"Это создаст хаос, если через 12 месяцев мы снова встретимся и будем решать единодушно, будет ли продолжено финансирование Украины", – продолжил один из анонимных чиновников.

Самый потенциальный компромисс, о котором далее написали в материале, состоит в том, что Еврокомиссия может возместить Будапешту расходы на выплату процентных ставок по кредитам, которые были получены еще в период пандемии коронавируса.

Напомним, 17 января сообщалось, что Словакия поддержит вето Венгрии на помощь Украине от ЕС. По словам премьера Роберта Фицо, его венгерский коллега Виктор Орбан ведет "законную борьбу", поэтому на саммите 1 февраля собирается поддержать позицию Будапешта.