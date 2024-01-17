Активно штурмуют: боец ВСУ рассказал об атаках оккупантов в районе Купянска

Во время наступательных действий российские военные используют пехоту, боевую технику, авиацию, артиллерию и наносят ракетные удары, рассказал командир батальона 30 отдельной механизированной бригады Максим Данильчук.

Вооруженные силы Российской Федерации проводят активные штурмовые действия в районе Купянска Харьковской области. Об этом сообщил командир батальона 30 отдельной механизированной бригады Максим Данильчук во время телемарафона.

"На направлении Синьковки неспокойно и о тишине здесь вообще речи никакой идти не может", — сказал Максим Данильчук.

Он отметил, что в районе Ольшанки — Лимана Первого — Синьковки продолжается активно-позиционная оборона. Российские военные проводят активные наступательные штурмовые действия с помощью пехоты и с поддержкой техники, авиации, артиллерии и наносят ракетные удары.

По словам Данильчука, оккупанты постоянно пополняют личным составом штурмовые подразделения, проводят подготовку к атакам. В результате наблюдается постоянное передвижение и активность врага. Он рассказал, что ВС РФ проводят атаки в течение суток-двух. В случае частичного успеха или больших потерь они заводят так называемые "закрепы", чтобы удерживать рубежи. В дальнейшем враг отходит в тыл, где происходит пополнение и подготовка к новым штурмам.

Кроме этого, российская армия наносит постоянные авиаудары по переднему краю и инфраструктуре Купянска. В частности, интенсивность огневых ударов связана с намерениями ВС РФ, а именно поражения увеличиваются, когда враг планирует провести штурм, или когда не имеет успеха. Зато интенсивность уменьшается в случае дождя, снега или тумана.

Напомним, 12 января аналитик BILD Юлиан Рьопке сообщил, что враг приостановил наступление и перешел в оборону на Купянском направлении. По его словам, противник прекратил масштабные атаки бронетехникой на поселок Синьковка с конца декабря 2023 года.

В тот же день стало известно, что штурмовики 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого захватили позиции ВС РФ возле Купянска. Это удалось сделать при поддержке тяжелой техники.