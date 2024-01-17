Мобилизация в Украине: названы предприятия, которые могут неограниченно бронировать своих работников

Неограниченное бронирование военнообязанных определенных предприятий позволит усилить потенциал оборонно-промышленного комплекса, рассказал заместитель министра экономики Украины Игорь Фоменко.

В Украине изменился порядок бронирования военнообязанных мужчин от мобилизации во время действия военного положения. Об этом сообщили на "Правительственном портале".

Во время заседания Кабинет Министров 16 января внес изменения в постановление №76 от 27 января 2023 года, которое регулирует вопросы бронирования граждан во время действия военного положения, по бронированию работников предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Таким образом предприятия, учреждения и организации, определенные Министерством по вопросам стратегических отраслей промышленности критически важными в сфере оборонно-промышленного комплекса, могут забронировать военнообязанного работника:

независимо от его воинского звания, возраста и военно-учетной специальности;

без ограничений по количеству мужчин, подлежащих бронированию.

"Отныне предприятия оборонно-промышленного комплекса смогут бронировать своих военнообязанных работников без ограничений по количеству и без учета уровня дефицитности их военной специальности", — сказал заместитель министра экономики Украины Игорь Фоменко.

По его словам, это позволит усилить потенциал оборонно-промышленного комплекса и обеспечить оборонным предприятиям возможность стабильно работать и наращивать объемы производства.

"Наша первоочередная задача — обеспечить наших защитников и защитниц всем необходимым для одержания победы", — добавил Фоменко.

Напомним, 14 января нардеп Елена Мошенец заявила, что в новом законопроекте о мобилизации особенно обратят внимание на призыв людей с инвалидностью. В частности, хочу предоставлять отсрочку по списку болезней, а не группам инвалидности.

Ранее адвокат Роман Симутин рассказал, что ТЦК и СП не могут отказать мужчине в предоставлении отсрочки, если тот имеет соответствующее право, несмотря на отказ от прохождения ВВК.