"Эра мира завершилась": министр обороны Великобритании выступил с исторической речью

По словам Гранта Шаппса, планета вступает в предвоенную эпоху, Лондон и оборонная промышленность должны быть инновационными и быстрее новой оси зла — России, Ирана, КНДР и Китая с их прокси.

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс провел историческое выступление в Ланкастер-Хаусе. Он заявил, что мир находится в предвоенном состоянии. Вся речь была опубликована 16 января на сайте британского правительства.

"Тридцать пять лет назад Маргарет Тэтчер выступила с короткой речью в Ланкастер-Хаусе. Она говорила о своем оптимизме относительно изменений в отношениях между Востоком и Западом. Меньше чем через две недели спустя Берлинская стена упала. Это был рассвет новой эры. Экзистенциальные угрозы исчезли из поля зрения, а новое глобальное ощущение позитива в мировой политике распространилось на сферу обороны", — заявил Шаппс.

Однако, по словам министра обороны, пока Западный мир сокращал оборонные расходы, воинственная автократическая Россия снова "входила в игру". Аннексия Крыма им сошла с рук, поэтому почти два года назад Кремль начал жестокое полномасштабное вторжение в Украину. Кроме того, Москва собрала вокруг себя другие ядерные страны и страны, которые скоро станут ядерными. Это КНДР, Китай и Иран.

Противники становятся все больше связаны между собой. Иранские прокси создают хаос от Израиля до Красного моря. РФ и Китай объявили о "партнерстве без ограничений" и регулярно проводят совместные учения. Владимир Путин полагается на иранские дроны и северокорейские баллистические ракеты.

По словам Шаппса, ошибочно мнение, что эти угрозы не являются экзистенциальными для Соединенного Королевства. Террористы нацелились на морскую торговлю, которая составляет 90% торговли Британии.

"Итак, 2024 год должен стать для нас переломной точкой. Для Украины это будет год, когда может решиться судьба ее нации. Для мира это будет самый большой "год демократии" в истории, когда почти половина населения мира пойдет на выборы. А для Великобритании это должен быть момент решения будущей судьбы наших оборонных возможностей", — говорит Шаппс.

Он подчеркнул, что началась новая эра, и Британия должна быть готова для сдерживания врагов и быть во главе альянсов для защиты нации. В основе преимущества будет лежать ядерный арсенал. Однако сдерживать недостаточно, Украина может стать тестом способности западных демократий перехватить инициативу. Запад не должен оставить Киев в одиночестве в борьбе с РФ.

Шаппс заявил, что Великобритания должна усиливать промышленный комплекс, чтобы быть инновационными, быстрыми и предоставить возможность перевооружаться.

"Мы должны быть готовы защитить наши свободы. Готовы сдерживать врагов, собирающихся вокруг. Готовы взять на себя лидерство и вести союзников в любых конфликтах, которые могут возникнуть. Защищать нашу нацию от любой угрозы, которая может возникнуть", — резюмировал Грант Шаппс.

Напомним, Грант Шаппс рассказал, в чем заключается сотрудничество с Украиной.

12 января сообщалось, что Украина и Великобритания подписали соглашения по безопасности, которые будут действовать до вступления в НАТО или после них.