Мобилизация в Украине: кого из мужчин призовут в ВСУ через службу занятости

Государственная служба занятости будет помогать мужчинам трудоустроиться в ВСУ. Граждане смогут самостоятельно выбирать специальности и подразделения для службы, рассказала министр экономики Юлия Свириденко.

В Украине продлится военное положение и всеобщая мобилизация как минимум до 14 февраля. В это время призвать в ряды ВСУ могут военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, которых военно-врачебная комиссия признала годными к военной службе. Также мужчины смогут трудоустроиться в армию через Государственную службу занятости. Об этом сообщили на "Правительственном портале" 16 января.

Согласно Меморандуму о взаимодействии и сотрудничестве, служба занятости будет оказывать помощь мужчинам в трудоустройстве в Силы обороны.

"Отныне предложения работы военные части будут размещать и на "Едином портале вакансий" Государственной службы занятости. С этого портала предложения могут получать безработные по всей Украине", — сказала первая вице-премьер-министр Украины — министр экономики Юлия Свириденко.

Кого могут мобилизовать через Госслужбу занятости

По ее словам, особый акцент делается на гражданских специальностях, которые обеспечат функционирование и поддержку в тылу. Кроме этого, планируют проводить отбор и профессиональное обучение кандидатов по заказу ВСУ. В результате это поможет усилить оборонную способность Украины и даст возможность гражданам выбирать специальности и подразделения для дальнейшей службы.

Напомним, адвокат Роман Симутин рассказал, что ТЦК и СП не имеет права отказать мужчине в предоставлении отсрочки, несмотря на то, что у того не будет пройдена ВВК. Однако в случае непрохождения медкомиссии или невозобновления военно-учетных данных, действия мужчины могут подпадать под нарушение правил воинского учета.

Ранее сообщалось, в Украине изменили порядок бронирования человек от мобилизации. В частности, некоторые предприятия смогут бронировать работников без ограничений по количеству и без учета уровня дефицитности их военной специальности.