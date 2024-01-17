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Военный Фокус Российско-украинская война

Франция анонсировала поставку сотен бомб Украине: что это может быть (фото)

Александр Матвиенко
Hammer AASM

Украинская армия может получить французские авиабомбы AASM Hammer, которые летят на расстояние до 100 км.

Президент Франции Эмманюэль Макрон анонсировал поставки крылатых ракет SCALP-EG и сотен бомб. Эксперты из Defense Express предположили, какие именно боеприпасы может получить Украина.

Украинская армия получит новую партию из 40 крылатых ракет Storm Shadow/SCALP-EG и неназванные бомбы. Речь идет о нескольких сотнях боеприпасов. Авторы издания предполагают, что Франция не стала бы объявлять поставки обычных бомб. Париж имеет интересную разработку, которую мог бы анонсировать президент — это гибриды бомб и ракет AASM Hammer. Производством снарядов занимается компания Safran.

AASM Hammer — это авиабомба, которая имеет комплект крыльев, что увеличивает дальность полета и улучшает точность. Существует несколько вариантов таких бомб на базе 250-килгорамовой авиабомбы Mk 82 или 1-тонной BLU 109 или Mk 8.

Бомба AASM Hammer

Комплект крыльев состоит из двух частей, хвостовой REK — Range Extension Kit и носовой части с системой наведения. Хвостовая часть может оснащаться твердотопливным реактивным двигателем. Носовая часть может иметь три варианта наведения на цель: спутниковый, спутниковый с добавлением тепловизионной или полуактивной лазерной системы самонаведения. Кроме этого есть функция воздушного подрыва.

Заявленная дальность бомбо-ракеты составляет более 70 км, но это зависит от высоты пуска. Чем выше самолет-носитель ее сбросит, тем дальше она полетит. На малой высоте дальность полета спрогнозировать неважно. Поэтому радиус действия может быть около 20-100 км.

Схема работы AASM Hammer

Однако возникает вопрос, на какие самолеты могут интегрировать AASM Hammer. Сейчас носителем являются самолеты:

  • Rafale;
  • F-16;
  • Мираж 2000;
  • Mirage F1;
  • индийские латки Tejas.

Напомним, 17 января во Франции анонсировали поставки Украине нового пакета военной помощи.

8 января Франция открыла "клуб пользователей" САУ Caesar, чтобы ускорить улучшение машин.