Франция открыла "клуб пользователей" САУ Caesar: как это поможет улучшить установку

Немецко-французский производитель Nexter KNDS надеется, что клуб позволит быстрее обмениваться информацией и улучшать Caesar.

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Сухопутные войска Франции совместно с Главным управлением вооружений и производителем Nexter KNDS создали клуб пользователей САУ Caesar. Об этом сообщает Defence 24.

Новосозданный клуб пользователей самоходных артустановок Caesar имеет целью продвижение обмена информацией между пользователями и производителем. В конечном случае машину должны улучшать на основе новых данных. Таким образом Вооруженные силы разных стран должны обмениваться информацией и позволит производителю улучшать изделие Caesar. Кроме того, производитель хочет популяризировать свою артустановку.

Сейчас изготовлено около 300 САУ Caesar, поэтому авторы признают, что инициатива Nexter KNDS может быть эффективным инструментом. К тому же это должно помочь привлечь другие страны для приобретения артустановок. Сейчас покупку Caesar рассматривает Бразилия, Армения и Испания, а в ближайшее время машины поступят в Бельгию и Литву.

Уже сейчас Caesar используют во Франции, Саудовской Аравии, Таиланде, Марокко, Индонезии и Украине. Сейчас Nexter KNDS производит 6 артустановок Caesar в месяц, о чем было официально заявлено осенью 2023 года.

Напомним, 24 декабря СМИ писали, что САУ Caesar получит технологии искусственного интеллекта, чтобы уменьшить на треть использование боеприпасов.

15 декабря украинский военный заявил, что САУ Caesar не приспособлены к реалиям войны, потому что машина большая и быстро становится приоритетной целью для войск РФ.