Франція відкрила "клуб користувачів" САУ Caesar: як це допоможе покращити установку

Німецько-французький виробник Nexter KNDS сподівається, що клуб дозволить швидше обмінюватись інформацією та покращувати Caesar.

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Сухопутні війська Франції спільно з Головним управлінням озброєнь та виробником Nexter KNDS створили клуб користувачів САУ Caesar. Про це повідомляє Defence 24.

Новостворений клуб користувачів самохідних артустановок Caesar має на меті просування обміну інформацією між користувачами та виробником. В кінцевому випадку машину мають покращувати на основі нових даних. Таким чином Збройні сили різних країн мають обмінюватись інформацією й дозволить виробнику покращувати виріб Caesar. Крім того, виробник хоче популяризувати свою артустановку.

Наразі виготовлено близько 300 САУ Caesar, відтак автори визнають, що ініціатива Nexter KNDS може бути ефективним інструментом. До того ж це має допомогти залучити інші країни для придбання артустановок. Зараз купівлю Caesar розглядає Бразилія, Вірменія та Іспанія, а найближчим часом машини надійдуть в Бельгію та Литву.

Вже зараз Caesar використовують у Франції, Саудівській Аравії, Таїланді, Марокко, Індонезії та України. Наразі Nexter KNDS виробляє 6 артустановок Caesar на місяць, про що було офіційно заявлено восени 2023 року.

Нагадаємо, 24 грудня ЗМІ писали, що САУ Caesar отримає технології штучного інтелекту, щоб зменшити на третину використання боєприпасів.

15 грудня український військовий заявив, що САУ Caesar не пристосовані до реалій війни, бо машина велика й швидко стає пріоритетною ціллю для військ РФ.