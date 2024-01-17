"Устали считать прилеты": в оккупированном Токмаке раздаются взрывы, — Федоров

Представитель оккупационной администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что город якобы обстреливают ВСУ из реактивной системы залпового огня. По его словам, в Токмаке работает ПВО.

На территории временно оккупированного города Токмак Запорожской области прогремели громкие взрывы. Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров в своем Telegram-канале в среду, 17 января.

Федоров отметил, что взрывов так много, что россияне уже устали их считать.

"Токмак. Россияне уже устали считать прилеты", — написал мэр.

Федоров заявил о взрывах в Токмаке 17 января

В местных Telegram-каналах сообщили, что около 15:00 было зафиксировано два "привета" от HIMARS на севере Токмака.

"На севере Токмака — 2 приветы от господина Хаймарса и западных партнеров", — говорится в сообщении.

Взрывы в Токмаке 17 января

Впоследствии в том же Telegram-канале появилась информация о еще четырех "прилетах".

Взрывы в Токмаке 17 января

Взрывы подтвердил и представитель оккупационной администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале. По его словам, город якобы обстреливают Вооруженные силы Украины из реактивной системы залпового огня.

Кроме того, как добавил Рогов, в Токмаке работают системы противовоздушной обороны России.

"Токмак под огнем боевиков ВСУ. Нацисты обстреливают этот город на Запорожье из РСЗО. Работают системы ПВО России. Детали позже", — заявляет представитель оккупационной "администрации" области.

Рогов подтвердил взрывы в Токмаке 17 января

Напомним, в оккупированном Токмаке, как сообщил 28 ноября мэр Мелитополя Иван Федоров, раздались громкие взрывы. По его словам, о неспокойной ситуации в городе сообщили местные жители. Было настолько громко, что взрывы услышал весь оккупированный город.