"Украинцы творят чудеса": ВСУ впервые применили самодельную систему ПВО, — министр

Во время недавней воздушной атаки россиян, системе удалось поразить вражеский беспилотник на дистанции около 9 км.

Вооруженные силы Украины во время российских воздушных ударов в ночь на 17 января впервые применили самодельную систему ПВО, уничтожив вражеский беспилотник Shahed на расстоянии 9 км. Об этом заявил министр по вопросам стратегической промышленности Украины Александр Камышин.

В ходе брифинга в рамках экономического форума в Давосе был затронут вопрос украинских систем противовоздушной обороны, которые сдерживают налеты как вражеских ракет и самолетов, так и беспилотников. По словам министра, Украина решила создать установку, в которой сочетались бы компоненты советских и западных систем.

"Вместо того чтобы с нуля разрабатывать какую-то новую систему противовоздушной обороны, на которую ушли бы долгие годы, мы взяли советские компоненты и применили к этому западные ракеты. Или же брали западные пусковые установки и применяли к ним советские ракеты", – рассказал Камышин.

Отметим, что во время выступления министр не обозначил название системы о которой идет речь. Однако, вероятно, он имел в виду, что во время российской воздушной атаки были применены гибридные системы FrankenSAM.

Между тем Камышин признался, что при разработке данного вида вооружения не всегда все решения были удачными, хотя в общей сложности существуют пять их модификаций.

"Мы видим, как украинцы творят чудеса в оборонной сфере. Я уверен что западные страны захотят научиться этому опыту", — подчеркнул министр.

Напомним, в октябре прошлого года американские источники сообщили, что специалисты из США переоборудовали пусковые установки советской эпохи, которые имеются на вооружении ВСУ, под ракеты западных образцов. Системы окрестили FrankenSAM — одна из них сочетает в себе пусковую установку "Бук" и американские ракеты Sea Sparrow.