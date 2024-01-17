Ракеты и дроны для России: в МИД Ирана заявили, что их оружие по Украине не било

По словам главы МИД, Россия заверила Тегеран в том, что не использует БПЛА и ракеты для ударов по Украине. И вообще, ни одного доказательства, ни одного документа-подтверждения этого Иран не получил.

В МИД Ирана заявили, что страна никогда не поставляла России беспилотники и ракеты для использования в Украине. Об этом сказал глава Министерства иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиан во время выступления на полях Всемирного экономического форума в Давосе 17 января.

По словам главы МИД, Киев не предоставил Ирану никаких доказательств того, что РФ якобы использует иранское вооружение для нанесения ударов по Украине.

Хосейн Амир Абдоллахиан обвинил США в "выдумывании оправданий", в частности, в обвинении Ирана в войне в Украине.

"Они (Соединенные Штаты — ред.) придумывают много оправданий. По их заявлениям, мы якобы вовлечены в украинскую войну. Относительно Украины. Мы никогда не предоставляли ни одного беспилотника, ни одной ракеты России для использования против Украины", — заявил министр.

По его словам, он почти год назад предлагал министру иностранных дел Украины предоставить Ирану доказательства, что против украинцев используются дроны или оружие иранского производства.

"Украинская команда не предоставила никаких доказательств. И они сказали, что мы вернемся в Киев, соберем информацию, доказательства, доказательства и вернемся на следующий раунд встречи, но они этого не сделали. Они не предоставили нам, не показали никаких доказательств того, что против них используются беспилотники и оружие иранского производства", — заявил министр.

Он добавил, что "любая страна достаточно легко скопирует иранские беспилотники", поэтому Тегеран за это ответственности не несет.

"Но даже для этого украинцы не предоставили нам никаких доказательств. Мы чувствительны к убийствам людей, женщин и детей в Газе, Афганистане, Сирии и Йемене. Мы всегда осуждали эти убийства. Война и убийства гражданских в Украине — мы их также осуждаем. И мы верим, что решение никогда не заключается в войне и боевых действиях", — заявил Амир-Абдуллахиан.

Глава МИД Ирана сослался на россиян, которые, мол, заверили в том, что не используют оружие иранского производства против Украины.

"Они неоднократно говорили нам, что мы не использовали никакого оружия иранского производства против Украины. И до сих пор Украина утверждает, они поднимают много шума, что иранские БПЛА используются против них", — заявил министр.

Хосейн Амир Абдоллахиан отметил, что более трех раз просил высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, чтобы тот "через связи и контакты" поощрил Украину предоставить доказательства Ирану, но "они (украинцы — ред) этого не сделали".

"Это просто безосновательное обвинение", — добавил Хосейн Амир Абдоллахиан.

Иранские дроны в войне РФ против Украины

Между тем об атаках БПЛА Shahed, в частности, из Крыма Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают почти регулярно.

За ракетный удар по Украине 13 января РФ заплатила почти $240 млн. И самыми дешевыми в этом арсенале стали именно иранские ударные дроны Shahed-136/131, стоимость которых составляет от 20 тысяч долларов.

А в начале полномасштабной войны, 13 сентября 2022 года, военные ВСУ впервые уничтожили ударный дрон-камикадзе иранского производства.

17 октября военные РФ атаковали Киев дронами-камикадзе в количестве 30 штук. Один из дронов попал в 120-летний жилой дом. Угловая часть здания обвалилась. Под завалами оказались жители.

По данным ГУР, Россия только в 2022 году заказала в Иране более 2400 дронов-камикадзе.

Добавим, что 12 января 2024 года российские войска нанесли удары дронами-камикадзе по украинским городам. В частности, "Шахеды" летели через Сумскую область в направлении Черниговщины.