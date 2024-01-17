После выборов: в ГУР рассказали, возможна ли новая волна мобилизации в России

По словам представителя разведки Андрея Юсова, Кремль проводит рекрутинг и принудительное подписание контрактов, привлекая как международных наемников, так и заключенных.

Россия намерена осуществить новую волну мобилизации после президентских выборов в марте 2024 года. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов, передает "Укринформ".

"Такая вероятность существует, но скорее всего уже после так называемых "выборов президента РФ", — подчеркнул Юсов.

По его заявлению, в настоящее время в России продолжаются мероприятия по мобилизации.

"Они касаются как рекрутинга, так и принудительного подписания контрактов, привлечения другим способом как международных наемников, так и заключенных. То есть все эти практики на территории России продолжаются", — добавил представитель ГУР.

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