ВС РФ ударили по Харьковщине: пострадали двое детей, один человек погиб (фото)
По словам Олега Синегубова, 10-летний мальчик получил травматическую ампутацию нижней конечности, его доставили в больницу. Также ранения получила 14-летняя девочка, одна женщина погибла.
Вооруженные силы РФ в очередной раз обстреляли Харьковскую область. В результате удара управляемой авиабомбой двое детей пострадали, погибла пожилая женщина. Об этом сообщает председатель областной военной администрации Олег Синегубов.
Отмечается, что вражеская бомба была выпущена по селу Малый Бурлук Купянского района. 10-летний мальчик получил травматическую ампутацию нижней конечности и был доставлен в медучреждение.
По словам Олега Синегубова, российские военные ударили по административному зданию. Вскоре он уточнил, что в результате обстрела погибла 61 летняя женщина. Также пострадала 14-летняя девочка. Она получила осколочные ранения.
В населенном пункте зафиксировано разрушение Дома культуры и жилых домов.
В Офисе Генпрокурора сообщают, что начали уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны. Также оккупанты обстреляли из артиллерии Купянск, повреждены дома, газовая и водопроводная труба.
Кроме того, председатель ОВА добавил, что в результате обстрела Харькова 16 января, травмы получили 17 человек. Из них в больницы госпитализировали 13 жителей. Одна женщина находится в тяжелом состоянии в отделении нейрохирургии.
Напомним, в Харьковской области расширили зону обязательной эвакуации. В областной военной администрации рассказывали, что в первую очередь выехать придется семьям с детьми. Речь идет об обязательной эвакуации из Кондрашевской и Куриловской громад Купянского района. Всех людей, которые выедут, обеспечат жильем и поддержкой.
Также недавно Олег Синегубов рассказывал, ожидать ли повторного наступления на Харьков. По его словам, российские силы, которые расположены на этом направлении, не представляют реальной угрозы.