ВС РФ ударили по Харьковщине: пострадали двое детей, один человек погиб (фото)

По словам Олега Синегубова, 10-летний мальчик получил травматическую ампутацию нижней конечности, его доставили в больницу. Также ранения получила 14-летняя девочка, одна женщина погибла.

Вооруженные силы РФ в очередной раз обстреляли Харьковскую область. В результате удара управляемой авиабомбой двое детей пострадали, погибла пожилая женщина. Об этом сообщает председатель областной военной администрации Олег Синегубов.

Фото: Олег Синегубов / Telegram Фото: Олег Синегубов / Telegram

Отмечается, что вражеская бомба была выпущена по селу Малый Бурлук Купянского района. 10-летний мальчик получил травматическую ампутацию нижней конечности и был доставлен в медучреждение.

По словам Олега Синегубова, российские военные ударили по административному зданию. Вскоре он уточнил, что в результате обстрела погибла 61 летняя женщина. Также пострадала 14-летняя девочка. Она получила осколочные ранения.

В населенном пункте зафиксировано разрушение Дома культуры и жилых домов.

В Офисе Генпрокурора сообщают, что начали уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны. Также оккупанты обстреляли из артиллерии Купянск, повреждены дома, газовая и водопроводная труба.

Фото: Харьковская областная прокуратура Фото: Харьковская областная прокуратура

Кроме того, председатель ОВА добавил, что в результате обстрела Харькова 16 января, травмы получили 17 человек. Из них в больницы госпитализировали 13 жителей. Одна женщина находится в тяжелом состоянии в отделении нейрохирургии.

Напомним, в Харьковской области расширили зону обязательной эвакуации. В областной военной администрации рассказывали, что в первую очередь выехать придется семьям с детьми. Речь идет об обязательной эвакуации из Кондрашевской и Куриловской громад Купянского района. Всех людей, которые выедут, обеспечат жильем и поддержкой.

Также недавно Олег Синегубов рассказывал, ожидать ли повторного наступления на Харьков. По его словам, российские силы, которые расположены на этом направлении, не представляют реальной угрозы.