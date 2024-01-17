"Как только они нас захватят, будет война НАТО с РФ", — Зеленский сделал заявление в Давосе (видео)

Без помощи от США и ЕС Россия может захватить Украину, поэтому Зеленский призвал не экспериментировать и не медлить.

Затягивание с помощью Украине — это страшный эксперимент. Без поддержки США и Евросоюза Россия может захватить Украину. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, подводя итоги визита в Давос на Всемирный экономический форум.

Также Зеленский считает, что захват Украины будет означать войну НАТО с РФ.

Если Украина больше не получит помощь, украинцы будут "слабые на поле боя", отметил президент.

"У нас будет большой дефицит артиллерии. Мы не сможем отражать удары баллистических ракет и тому подобное. Будет большое количество убийств и раненых людей. Благодаря системам ПВО у нас нет в этом году блэкаута, и у наших людей есть тепло", — сказал Зеленский.

Он также призвал Запад "не экспериментировать", ведь как только Россия захватит Украину, начнется война и с НАТО.

"Я считаю, честно говоря, что Путин реально этого хочет", — заявил президент.

В то же время, по словам Зеленского, и без помощи США и Европейского Союза Украина будет бороться.

"Украина будет слабее и это будет возможность для России захватить нас", — сказал Зеленский.

Также сегодня, 17 января, президент Украины Владимир Зеленский ответил на заявления 45-го президента США Дональда Трампа относительно финала войны РФ против Украины. Глава украинского государства напомнил Трампу его обещания. Тот говорил, что готов дать Киеву больше оружия, если РФ не остановится, а если Украина не остановится — забрать запасы.

Напомним, что накануне в Давосе во время Всемирного экономического форума президент Владимир Зеленский встречался с исполнительным директором банковского холдинга JPMorgan Chase & Co, спецпредставителем США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер и руководителями частных компаний, фондов и инвестгрупп. Речь шла о привлечении инвесторов в восстановление Украины.