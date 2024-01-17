"Враг быстро учится": в ГУР рассказали, как в РФ модернизировали ракету Х-101

По словам Вадима Скибицкого, крылатая ракета 2022 года значительно отличается от недавно изготовленных боеприпасов.

Российские войска меняют крылатую ракету Х-101. Заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий рассказал, как изменился российский боеприпас. Об этом он сказал во время выступления на проекте Diciding your tomorrow Фонда Виктора Пинчука на форуме в Давосе, передает "Интерфакс-Украина".

Россия быстро учится и постоянно дорабатывает собственный ракетный арсенал. В частности крылатая ракета Х-101 образца 2022 года и последние версии — это два разных боеприпаса.

"Это ракета уже с активной системой радиоэлектронной борьбы, с активной защитой от выбросов тепловых ловушек и т.д.", — заявил Скибицкий.

Х-101 с тепловыми ловушками Фото: Defense Express

Также офицер разведки отмечает, что Украине нужно развивать собственный оборонно-промышленный комплекс и средства ПВО. Кроме этого надо заниматься защитой объектов ОПК, чтобы он давал продукцию.

Стоит добавить, в Воздушных силах сообщили, что Украина успешно применила гибридный зенитно-ракетный комплекс в рамках проекта FrankenSAM. Российский "Шахед" сбили на расстоянии 9 километров.

Напомним, 28 декабря министр Александр Камышин заявил, что в Украине уже работают гибридные комплексы ПВО FrankenSAM.

2 января СМИ писали, что РФ атаковала Киев ракетой Х-101, которая была изготовлена в 4 квартале 2023 года.