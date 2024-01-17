Швеция не исключает передачу Украине самолетов Gripen: названо условие

По словам главы МИД Швеции, "мы должны создать соответствующую комиссию, потому что нам надо думать и о безопасности Швеции".

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Биллстрём заявил, что его страна не возражает против предоставления Украине самолетов JAS39 Gripen, но связывает это решение со вступлением Швеции в НАТО. Об этом он объявил 17 января во время дискуссии в рамках проекта "Решая твое будущее" на Всемирном экономическом форуме в Давосе, пишет информационное агентство "Укринформ".

"Мы должны создать соответствующую комиссию, потому что нам надо думать и о безопасности Швеции. Но опять же, мы ничего не исключаем", — резюмировал он.

Поэтому снова решение по Украине зависит от скорости принятия определенных мер, хотя еще в мае прошлого года председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук в Швеции встретился с госсекретарем МИД страны Яном Кнутссоном и призвал передать Украине истребители Gripen.

В августе президент Украины Владимир Зеленский во время пребывания в Швеции заявил, что при участии украинских пилотов начались тестовые испытания на самолетах Gripen и что с лидером Швеции он подробно обсудил будущие шаги по получению Украиной этих самолетов.

Что известно о самолетах Gripen

Saab JAS 39 Gripen — шведский многоцелевой истребитель четвертого поколения, который разработала и производит компания Saab. Работы над самолетом начали в 1979 году, а в 1988-м самолет впервые взлетел.

В 1997 году JAS 39 был официально принят на вооружение Шведских Военно-Воздушных Сил. Шведские самолеты хорошо зарекомендовали себя в международной военной операции в Ливии, во время которой патрулировали воздушное пространство и вели разведку.

Истребитель Gripen экспортировали в Чехию, Венгрию, Южно-Африканскую Республику и Таиланд. Кроме того, решение приобрести JAS 39 приняла Бразилия.

Напомним, что кассетные боеприпасы американского производства уже не столь эффективны для ВСУ. Силы обороны на линии фронта испытывают "снарядный голод", в то же время ВС РФ продолжают наступать и строить укрепления, которые трудно поразить артиллеристам.