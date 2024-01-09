Для сдерживания РФ: Швеция перебросит войска в Латвию

По словам премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона, Россия пытается дестабилизировать всю Европу, поэтому страна не будет ждать полноценного вступления в НАТО, чтобы защищать континент.

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В 2025 году Швеция отправит войска в Латвию в составе сил, которые возглавляет Канада, несмотря на то, что страна еще не стала членом НАТО. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны страны.

Швеция до сих пор ждет одобрения правительствами Венгрии и Турции по вступлению в НАТО. Ульф Кристерссон заявил, что страна не станет ожидать окончательной ратификации и вступления в Альянс, потому что РФ пытается дестабилизировать всю Европу с помощью дезинформации, кибератак и угроз.

"Мы и наши соседи живем в непосредственной тени захватнической войны России против Украины. Но угрозами, дезинформацией и кибератаками Россия пытается дестабилизировать всю Европу", — заявил Кристерссон.

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Также он добавил, что помощь Украине должна продолжаться со стороны Швеции, ЕС и Соединенных Штатов. Премьер-министр отметил, что продолжение американской поддержки означает и сильную поддержку Европы. Однако Кристерссон подчеркнул, что тезис о недостаточной вовлеченности США звучит ложно.

Швеция сделает собственный вклад в укрепление защиты НАТО, поэтому готова отправить боевые подразделения для защиты стран Балтии. В Латвию шведы готовы отправить сокращенный батальон. Кроме этого сама Швеция усиливает собственную подготовку. С 19 января введут гражданский долг, который привлечет гражданских лиц к экстренным службам в случае атаки или чрезвычайного положения.

Напомним, 28 декабря СМИ писали, что Германии не хватает средств, чтобы сформировать новую бригаду для отправки в Литву.

Также СМИ сообщили, чем БМП CV9040 отличаются между шведской и датской версиями.